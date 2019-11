Arrimadas promete "dejarse la piel" para que en el Gobierno se sepa lo que han sufrido en Catalunya

La candidata de Cs al Congreso por Barcelona, Inés Arrimadas, ha prometido este viernes que va a "dejarse la piel" para que en el Gobierno de España haya gente que sepa lo que ha sucedido y lo que han sufrido en Cataluña: "Me voy a dejar la piel para que el próximo presidente del Gobierno sea Albert Rivera".

Lo ha dicho ante más de un millar de personas en el acto de cierre de campaña de Cs, que ha tenido lugar este viernes en el Palacio de Congresos de Cataluña en Barcelona, y en el que también han participado el candidato de la formación naranja a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, y la líder del partido en Cataluña, Lorena Roldán.

Arrimadas ha defendido que Cs nació para luchar contra el nacionalismo y dar libertad a los que cada vez tienen menos, y ha afirmado que el partido ha demostrado que el centro político en España no era una quimera, sino un sello ganador: "Esa semilla ha crecido, está gobernando en comunidades autónomas y 400 ayuntamientos".

Ha erigido a Cs como un proyecto y una voz firme que va a seguir enfrentándose al nacionalismo toda la vida, y que va a ganar: "Nos queda una comunidad autónoma como mínimo donde vamos a demostrar que somos también un partido de gobierno, y esa comunidad autónoma es Cataluña con Lorena Roldán al frente, la próxima presidenta de la Generalitat de Cataluña".

Arrimadas ha afirmado que lo más valiente, revolucionario y esperanzador es centro, liberal y modernidad, y ha dicho que el único partido que cumple estas características es Cs, a su vez que lo ha situado como el único partido capaz de frenar al nacionalismo: "Eso, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? ¿Si no es ahora, cuándo? No podemos esperar, está mucho más cerca. Con solo dos puntos porcentuales más tendremos hasta 20 escaños más, que lo cambian todo".

"HUELE A REMONTADA"

Arrimadas ha ironizado sobre el resultado que va sacar el PSOE en las elecciones, diciendo que "huele a lo que pasó en Andalucía", donde los socialistas perdieron el gobierno en las últimas elecciones autonómicas, y también ha afirmado que huele a remontada.

"Me da a mi que la repetición, al señor Sánchez, le va a salir mal, le va a salir muy mal. Sánchez quiere que no vayamos a votar. Quiere que los constitucionalistas que estamos dejados de la mano de Dios aquí en Cataluña por 40 años de gobiernos de PSOE y PP nos resignemos", ha criticado.

También ha cargado contra el PSOE por decir que en Cataluña no pasa nada y que está todo controlado: "Aquí siguen adoctrinando a nuestros hijos, manipulando en TV3, abriendo embajadas, subvencionando a su entidades, señalando a nuestras familias: ¿Cómo puede decir que hay normalidad mientras lo estamos sufriendo? ¿Cómo se atreven?".

Por su parte, Roldán ha criticado al primer secretario del PSC, Miquel Iceta, por no apoyar la moción de censura que presentaron en el Parlament aunque "la suma no daba" y por dar la espalda a los constitucionalistas: "Yo puedo mirar a los ojos a los constitucionalistas porque lo hemos dado todo. Sánchez e Iceta no".

"Si llenamos la urnas con esta papeleta (la de Cs) gana la convivencia y pierde Torra, gana la democracia y pierde el totalitarismo, gana la libertad y pierde el miedo. Que nadie se quede en su casa, que Cataluña no dependa nunca más de quienes quieren liquidarla", ha zanjado.