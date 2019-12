Arrimadas se reunirá con Sánchez si la convoca, pero insiste en que incluya también a Casado para buscar un pacto a tres

"Por lo que han trasladado" desde Moncloa, "creo que Sánchez sí está dispuesto a reunirse conmigo, pero a mí me gustaría que fuéramos 'per feina'" --para ponerse manos a la obra-- "e hiciéramos una reunión a tres, porque lo que va a garantizar la estabilidad es que el PP, el PSOE y Cs estén involucrados en este acuerdo de investidura", ha subrayado.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Arrimadas ha indicado que aún hay tiempo para que el líder socialista acepte esa reunión a tres bandas, ya que "no han pasado ni 24 horas" desde que le trasladó esta petición por carta el lunes.

Lo que plantea a Sánchez es que, como responsable de intentar sacar adelante una investidura", llame "a los dos partidos constitucionalistas y moderados", PP y Ciudadanos, con el fin de alcanzar "un acuerdo no solo de investidura, sino de estabilidad en la legislatura".

CIUDADANOS NO APOYARÁ UN GOBIERNO DE PSOE Y PODEMOS

A la pregunta de si acudiría en el caso de que Sánchez la invitara a un encuentro bilateral, Arrimadas ha respondido que "desde luego", pero ha insistido en que "lo interesante" es que estuviera también Casado.

"Si no, me veo lo que me va a decir el señor Sánchez en esa reunión a dos: que apoye yo el gobierno con Podemos, o el PP, cosa que él sabe que no va a ocurrir", ha señalado, añadiendo que no quiere "hacer perder el tiempo a los españoles" con planteamientos que no se van a llevar a cabo.

La portavoz parlamentaria ha recalcado que Cs no va a participar en esa opción porque "ningún español" les ha votado para hacer vicepresidente a Pablo Iglesias. Además, ha rechazado la idea de que el apoyo de su grupo a la investidura de Sánchez evitaría que el futuro Gobierno dependiera de partidos nacionalistas.

"Es tan débil la suma" que habría en ese escenario, que "necesitaríamos el voto de partidos nacionalistas para aprobar cada ley y cada presupuesto", ha explicado. En cambio, la mayoría que sumarían los 221 diputados del PSOE, el PP, Cs y España Suma podría "incluso reformar leyes orgánicas" y hacer algunas modificaciones en la Constitución, según ha apuntado.

Por otro lado, ha afirmado que el gobierno con Unidas Podemos que pretende formar el PSOE "es todo lo contrario a la estabilidad". "Hoy los datos de empleo nos dicen que no se pueden hacer experimentos" y que "lo menos bueno para España" es aplicar desde el Ejecutivo las "recetas populistas que propone Podemos", ha advertido en alusión al número de parados registrados en las oficinas de empleo, que experimentó en noviembre su mayor subida en este mes desde 2016.

CREE QUE SI SÁNCHEZ ACEPTA, EL PP SE SUMARÁ AL PACTO

En lo que ha incidido Arrimadas es en que "es mentira que Sánchez no tenga más alternativa" que pactar con Podemos y las fuerzas nacionalistas. Eso sí, ha dejado claro que "quien tiene que dar el primer paso es Sánchez", por ser quien ha pactado con Podemos y quien quiere negociar con ERC y Junts per Catalunya, y que una rectificación del líder socialista le parece "más difícil" que conseguir que el PP se sume al acuerdo.

De hecho, cree que "si esto empieza a coger forma y Sánchez dice que sí", al final se verá "más responsabilidad en el lado del PP" que por parte del jefe del Ejecutivo en funciones.

La diputada de Ciudadanos ha argumentado que el PSOE no puede exigir que los demás partidos "le digan 'sí, sí, sí' y entonces Sánchez se mueve". En su opinión, en la formación naranja están siendo "muy flexibles": "No estamos diciendo que los tres tengamos que estar en el Gobierno, no estamos proponiendo fórmulas complicadas. Estamos hablando de un acuerdo de legislatura, un acuerdo parlamentario".