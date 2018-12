Arrimadas condena el escrache del "separatismo intolerante" a Manuel Valls

La líder de Ciudadanos en Cataluña y portavoz nacional del partido, Inés Arrimadas, ha condenado hoy el escrache por parte del "separatismo intolerante" al candidato a la Alcaldía de Barcelona y ex primer ministro francés, Manuel Valls, y ha censurado a quienes "usan la violencia para intimidar".

Decenas de personas han intentado hoy, con pitos, simbología independentista y reivindicaciones en favor de las prostitutas o los inmigrantes, boicotear un acto del candidato a la Alcaldía de Barcelona y ex primer ministro francés, Manuel Valls, sobre seguridad ciudadana, convocado en el barrio del Raval.

En rueda de prensa en el Parlament, Arrimadas ha "condenado firmemente el escrache a Valls en un acto que estaba haciendo en Barcelona para hablar de uno de los problemas importantes de la ciudad, la seguridad".

"El separatismo intolerante hoy ha decidido hacer un escrache para impedir que un candidato a la alcaldía explique sus propuestas. Lamentablemente es la tónica diaria", ha criticado la dirigente, que ha denunciado los "múltiples boicots" y "ataques a la democracia y a jueces" en Cataluña.

A su juicio, "quienes utilizan la violencia para intimidar a quien no piensa como ellos hacen un ataque a la democracia", ha lamentado Arrimadas, que ha censurado que Torra haya instado a los CDR a "seguir apretando" y le ha instado a "poner fin a estos actos de señalamiento y hostigamiento y dejar de mirar para otro lado".

Por otro lado, ha reprochado al presidente catalán que rehúse asistir a los actos de conmemoración de los 40 años de la Constitución. "No me extraña, porque no está de acuerdo con ninguno de los valores que consagra la Constitución. Para Torra es más importante el bodrio de ley de transitoriedad jurídica que no una Constitución europea como la española".