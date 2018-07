Arrimadas alerta de que sustituir temporalmente a los diputados suspendidos es un "fraude"

La líder de Cs en Catalunya, Inés Arrimadas, ha alertado este martes de que la sustitución temporal de los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo sería una "delegación fraudulenta".

En rueda de prensa, ha criticado que esta posibilidad que plantea el informe de los letrados del Parlament supone "que no haya ninguna consecuencia práctica" entre los diputados que están suspendidos y los que tienen sus plenas funciones.

"Lo que no podemos aceptar de ninguna manera es que estar suspendido sea exactamente igual que no estar suspendido, porque esto es un fraude. Esto es usar un informe para hacer ver que si estás suspendido o si no lo estás tienes los mismos derechos", ha criticado.

Los letrados propusieron dos posibilidades para resolver esta suspensión: reformar el reglamento para que estos diputados puedan ser sustituidos temporalmente por un miembro de su lista electoral, o que sus funciones sean sustituidas por un diputado de su mismo grupo parlamentario manteniendo el acta.

Preguntada por qué solución se debería tomar, Arrimadas ha afirmado que los diputados suspendidos pueden renunciar a su acta o no hacerlo, pero exige que se cumpla la decisión de Llarena de suspender a los diputados.

"Yo no digo que sea obligatorio renunciar al acta", ha apuntado, de manera que, si no se aplica la suspensión temporal ni los diputados renuncian al acta, la mayoría independentista se vería comprometida.

JOAN RIDAO

Asimismo, ha criticado que el informe de los letrados está firmado por el letrado mayor de la Cámara, Joan Ridao, al que ha acusado de estar "puesto a dedo" por el presidente del Parlament, Roger Torrent, por su pasado como secretario general de ERC.

Ha asegurado que el independentismo intenta "controlarlo todo", por lo que cree que los partidos independentistas han nombrado a Ridao para que los letrados del Parlament hagan informes favorables a sus posturas.

"Ya sabemos que el separatismo lo quiere controlar todo. Hoy vemos que han intentado silenciar, tapar y sustituir a los letrados que no les daban la razón", ha sentenciado.

En este sentido, ha recordado que el cambio de letrado mayor se ha producido pocas semanas después de que los letrados emitieran un informe advirtiendo de que la moción propuesta por la CUP para ratificar la resolución independentista del 9 de noviembre de 2015 era ilegal.

PEDRO SÁNCHEZ

La también líder de la oposición en Catalunya ha asegurado que no espera que el independentismo acate la suspensión dictada por Llarena, por lo que ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que actúe.

"¿Qué va a hacer Pedro Sánchez? ¿Va a seguir mirando hacia otro lado y diciendo que esto es normal?", ha preguntado, y le ha reclamado que presente un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si finalmente se aprueba la sustitución temporal de los diputados suspendidos.

Además, ha avanzado que, si la Mesa adopta esta decisión, Cs presentará una petición de reconsideración al órgano director de la Cámara y un recurso de amparo al TC.