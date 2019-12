Arrimadas dice que las universidades públicas deberían honrar a las víctimas de ETA, "no ser altavoz de sus verdugos"

"Envío todo mi cariño a las víctimas de ETA, y muy en especial a los familiares de Jesús Velasco y Eugenio Lázaro, en cuyos asesinatos participó el etarra López de Abetxuko. Instituciones públicas como la Universidad del País Vasco deberían homenajear a las víctimas, no ser altavoz de sus verdugos", ha escrito en Twitter.

Junto a su mensaje, Arrimadas ha publicado un vídeo con las declaraciones que Casilda Chico Velasco, nieta de Jesús Velasco Zuazola, jefe de Miñones de Álava y víctima mortal de López de Abetxuko, ha hecho antes de que comenzara la conferencia en el campus de la UPV/EHU de Vitoria.

RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS

Chico Velasco ha recordado a su abuelo, al que no llegó a conocer, y a la otra víctima mortal de López de Abetxuko, el comandante del Ejército e inspector jefe de la Policía Municipal de Vitoria Eugenio Lázaro Valle.

Abetxuko y Txema Matanzas --otro ex recluso de ETA-- "les contarán a los estudiantes de esta universidad que ellos no son los malos, pero yo les digo que sí, que por culpa del terrorismo de ETA no he conocido a mi abuelo, que han llenado España de viudas, de padres sin hijos y de hijos sin padres", ha señalado.

Además, la nieta de Jesús Velasco ha asegurado que "esta es una historia de buenos y malos, de víctimas y asesinos", y que "en una sociedad libre y sana, un terrorista no puede ser ejemplo de nada ni referente de nadie".