Arrimadas evita valorar la huelga de hambre y pide que no haya "privilegios"

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha evitado hoy valorar "una decisión tan personal" como es la de iniciar una huelga de hambre, si bien ha insistido en que no debe haber "privilegios" para los dirigentes independentistas que se encuentran en prisión preventiva.

En una visita a Premià de Mar (Barcelona), Arrimadas se ha referido al hecho de que los diputados de JxCat Jordi Sànchez y Jordi Turull hayan comunicado a la dirección del centro penitenciario de Lledoners (Barcelona) que inician hoy una huelga de hambre.

"No voy a comentar una decisión tan personal. Lo que sí que creo es que los políticos se tienen que enfrentar a la justicia y a la ley como cualquier ciudadano de a pie. No puede haber privilegios para los políticos. No puede haber políticos que piensen que pueden hacer lo que quieran y estar por encima del resto de la ciudadanía", ha recalcado.

Según Arrimadas, los presos soberanistas "no pueden pretender tener privilegios a la hora de saltarse la ley o enfrentarse a un procedimiento judicial".

Además, tras la difusión de una foto en la que aparecen Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull y Raül Romeva, posando sonrientes en un patio de la cárcel de Lledoners, Arrimadas se ha preguntado si el resto de presos pueden hacerse "este tipo de fotografías".

"Creo que no", ha remarcado la líder de la oposición en Cataluña, que ha afirmado que "los políticos deben tener el mismo trato ante la justicia y las instituciones penitenciarias como cualquier otro ciudadano".