Arrimadas vincula la elevada cifra de muertes y la fuerte caída del PIB a la "mala gestión" del Gobierno

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha vinculado el elevado número de muertes en España por coronavirus y la fuerte caída del Producto Interior Bruto (PIB) a la "mala gestión" que, a su juicio, está haciendo el Gobierno de esta crisis, sobre todo porque cree que se debió haber confinado a la población antes del 14 de marzo.

"Entiendo la dificultad de planificar una cosa así, es una crisis sin precedentes, pero el Gobierno ha llegado tarde, ha ocultado información, no se ha preparado haciendo acopio de EPI (elementos de protección individual) y test", ha declarado este viernes en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press.

Respecto al PIB, se ha registrado un retroceso del 5,2% en el primer trimestre de este año y el Gobierno prevé un desplome del 9,2% este año. Arrimadas ha apuntado que los datos son "muy malos", peores incluso que los de Italia, donde han sufrido una contracción del 4,7% en el PIB llevando más tiempo confinados que en España.

Además, ha indicado que "no estaba escrito en el destino" que España tuviera que ser uno de los países con más fallecidos por Covid-19 por millón de habitantes o que ocupara el primer puesto del mundo en cuanto a la cifra de sanitarios contagiados con el virus.

SE DECRETÓ TARDE EL CONFINAMIENTO

"Eso ha sido culpa de una mala gestión", ha concluido. Cuando se le ha preguntado si considera que las muertes son el resultado de esa mala gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez, ha dicho que "ningún gobierno quiere que su población se muera", pero que en este caso llegó "muy tarde a la crisis sanitaria".

La líder de la formación naranja ha argumentado que "si tienes uno de los confinamientos más duros del mundo y tienes de los peores datos de muertes del mundo, es porque has llegado tarde a ese confinamiento". Por tanto, cree que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos debería hacer autocrítica.

De hecho, ha destacado que la Comunidad de Madrid --gobernada por el PP y Cs-- y algunas regiones gobernadas por el PSOE propusieron cerrar los colegios "muchos días antes" de que se decretara el estado de alarma, pero el Ejecutivo central rechazó la medida.

Sobre la cuarta prórroga del estado de alarma, que se votará en el Pleno del Congreso la próxima semana, Arrimadas ha dicho que Ciudadanos decidirá su voto pensando en "lo que es mejor para España". Sin embargo, ha añadido que por ahora desconocen cuál es la propuesta de Sánchez: "Por lo tanto, no puedo decir en qué sentido irá nuestro voto".

PLAN DE DESCONFINAMIENTO NO CONSENSUADO

Hasta ahora, Cs siempre ha apoyado las sucesivas ampliaciones del estado de alarma, pero su presidenta ha subrayado que el Gobierno "tiene que rectificar su actitud", dejar de "improvisar" las medidas y demostrar que "realmente quiere pactar con la oposición" y negociarlas.

"A mí Sánchez no me llama desde hace quince días", pese a que en esta crisis Cs "está siendo responsable, leal a España y propositivo", ha lamentado la también portavoz de Cs en el Congreso.

En este contexto, ha reprochado al Ejecutivo que no acordara con otros partidos el plan de desconfinamiento, el cual ha sido criticado incluso por presidentes autonómicos socialistas. "Esto ya no es un tema de una lucha ideológica o partidista", ha agregado.

Asimismo, ha reclamado que el proceso de desconfinamiento vaya acompañado de medidas económicas que hagan que "no se destruya el empleo". Por ejemplo, ve necesario alargar y flexibilizar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y que no se cobre la cuota de la Seguridad Social a autónomos que "llevan más de un mes con su negocio cerrado".

SÁNCHEZ "JAMÁS" QUISO PACTAR CON CIUDADANOS

Cuando a Arrimadas le han preguntado si cree que sería mejor para el país que ahora hubiera un gobierno de coalición del PSOE y Ciudadanos, que se podría haber formado tras las elecciones del pasado abril con una mayoría parlamentaria de 180 diputados, ha contestado que eso no pudo ser por culpa del líder socialista.

"Sánchez jamás tuvo intención de pactar con nadie que no fuera Podemos", ha asegurado. Según ha indicado, el expresidente de Cs Albert Rivera le ofreció in extremis un pacto a cambio de tres condiciones para no ir a las urnas de nuevo, pero Sánchez lo rechazó porque "quería segundas elecciones", y ella misma propuso tras los comicios de noviembre un acuerdo de Estado entre el PSOE, el PP y Cs, y Sánchez --al igual que el PP-- tampoco accedió.

A su juicio, si esta última opción hubiese prosperado, ahora las decisiones del Gobierno "serían mucho más sensatas y acertadas y probablemente se habría adelantado en la respuesta a la pandemia". Pero "la culpa de que Podemos esté en el Gobierno y de que éste se apoye en los partidos nacionalistas no es de nadie más que de Pedro Sánchez", ha incidido.