Arrimadas:"Ley Presidencia es una aberración promovida por "fugados realidad"

La líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, cree que la reforma de la Ley de Presidencia es una "aberración" promovida por unos "fugados de la realidad" para una eventual investidura a distancia de Carles Puigdemont, al que ha comparado con el exprimer ministro italiano Silvio Berlusconi.

Durante su intervención en el debate sobre la reforma de la Ley de Presidencia en el pleno del Parlament, Arrimadas ha calificado de "barbaridad jurídica, democrática y parlamentaria" y de "auténtica aberración" esta modificación con la que los independentistas pretenden, a su juicio, dar "impunidad" a políticos que "se saltan el ordenamiento jurídico" como Puigdemont.

La también portavoz nacional de Ciudadanos ha recordado el informe "demoledor" del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), en el que por unanimidad se rechazó una investidura a distancia: "¿Qué es lo que no entienden? ¿O es que los miembros del CGE, muchos designados por ustedes a dedo, son también fachas y 'botiflers' (traidores)", ha espetado Arrimadas a los grupos independentistas.

La líder de las formación naranja ha asegurado que la reforma de la Ley de Presidencia no entrará en vigor y que Puigdemont no será presidente de la Generalitat: "¿Lo entienden o no lo entienden?", ha dicho Arrimadas y, en este sentido, ha preguntado: "¿Creen de verdad que esta ley es para que sea president?".

Por ello, Arrimadas ha concluido que esta reforma de la Ley de Presidencia está promovida por unos "fugados de la realidad" de cara a un Puigdemont que "vive en su república imaginaria" y al que, como a Berlusconi, las resoluciones judiciales le importan un "pepino".