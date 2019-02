Artadi dice que Calvo ha aceptado "hasta tres veces en privado" la creación de una mesa de partidos estatales

La consejera de Presidencia, Elsa Artadi, ha asegurado hoy que la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha aceptado "hasta tres veces en privado" la creación de una mesa de partidos estatal. En una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, la dirigente independentista ha insistido en que el relator sea alguien neutral y del ámbito internacional, para que actúe con "distancia y objetividad".

Además, ha exigido al Gobierno que acelere el ritmo de trabajo y ha insistido en vincular el relator a la mesa de partidos estatal. Este último aún no está decidido y Artadi ha explicado que volverá a contactar este jueves con Carmen Calvo para intercambiar más nombres y para avanzar en el contenido del documento que están trabajando.

"Hemos quedado que hoy nos pasaríamos más nombres", ha explicado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, donde ha aclarado que contactarán a finales de este jueves, por mensajes o videoconferencia, una vez Calvo haya valorado cómo sientan las propuestas en el seno socialista.

Para Artadi, hay una "crisis interna dentro del propio Gobierno y del propio PSOE" por la reacción que han tenido algunos barones socialistas ante el diálogo que mantienen ambas partes, y ha dado por descontado las críticas de PP y Cs, además de criticar la manifestación convocada el domingo por estos partidos.

La consejera, que podría seguir negociando aunque haga el salto al Ayuntamiento de Barcelona, cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tiene el apoyo de todos sus ministros, diferenciando el compromiso de Calvo con el de Josep Borrell "que se alinea más con las tesis de Cs, PP y Vox".

NO A DOMÈNECH Y SÀNCHEZ LLIBRE

"Un catalán es muy complicado que sea neutral. Deberíamos huir de nombres catalanes", ha apuntado Artadi, tras admitir que están lejos de coincidir y descartar figuras como la del exlíder de los comuns Xavier Domènech y la del exdirigente de Unió y actual presidente de Foment, Josep Sànchez Llibre.

Al ser preguntada sobre si PDeCAT y ERC apoyarán los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si hay relator, la consejera ha dejado claro que lo habrá "si hay relator, un plan de trabajo, un calendario y si el diálogo se lleva a cabo en igualdad de condiciones".

"Si el diálogo no se basa en el derecho a la autodeterminación y en poner fin a la represión no hay espacio posible", ha destacado Artadi, que ha explicado que con Calvo trabajan en un documento diferente al de los 21 puntos que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, entregó a Sánchez.

APOYARÁN EL PRESUPUESTO SI HAY RELATOR Y SE HABLA DE AUTODETERMINACIÓN

Sin embargo, ha reconocido que es un documento muy incompleto y que sería un "milagro" cerrarlo antes de que termine el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, este viernes.

Según ella, está en contacto con el líder del PDeCAT, David Bonvehí, para explicarle el desarrollo de las negociaciones, y al ser preguntada sobre si pueden avanzar hasta el miércoles, día en que se vota la tramitación de las cuentas, ha asegurado que "depende exclusivamente del Gobierno de Sánchez".

Sobres la posibilidad de un avance electoral, Artadi ha asegurado que depende del presidente del Gobierno y que convocará elecciones cuando le interese y no condicionado a si se aprueban o no las cuentas: "¿Necesita convocar elecciones si los PGE no se tramitan? Es evidente que no. Es más fácil trabajar con presupuestos, pero no hay razón para que una cosa implique la otra".