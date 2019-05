Artadi (JxCat): Sánchez puede ser presidente "por la puerta de atrás" si suspenden a los presos electos

"Si suspenden a los cuatro diputados, las mayorías para investir a Sánchez quedan alteradas. Se puede dar la situación de que Sánchez acabe siendo presidente por la puerta de atrás, alterando las mayorías de lo que votó el Estado, de lo que votó el pueblo de Cataluña", ha subrayado en rueda de prensa en Efe.

Para Artadi, la nueva presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, tiene el reto de afrontar esta cuestión, y le ha pedido así transparencia y que explique la decisión de tome porque "es una posibilidad real que les suspenda, lo que es gravísimo".

Después de que la Fiscalía haya pedido al tribunal que juzga a los líderes independentistas por el 1-O que inste a las Cortes a su suspensión inmediata, Artadi considera que es una "nueva interferencia" por su parte.

También ha acusado a los socialistas de ser "cómplices de la represión, con lo que el PSC se comporta igual que PP y Cs, y por ello Jaume Collboni cada día se parece más a Rivera, Aznar y Rajoy, y es, después de Iceta, quien saca más pecho del 155".

Sobre lo que pasará tras las municipales con el cabeza de lista de JxCat por Barcelona, Joaquim Forn, ha vaticinado que será Fiscalía quien acabará tomando una decisión al respecto pese a que el pleno es el que debería decidir sobre posibles suspensiones, ha defendido.

"Tu puedes tener un reglamento, una ley y una normativa, pero ya lo hemos visto en el Parlament. Llarena fue el que decidió quién podía estar o no en el Parlament", ha apuntado Artadi, destacando que están preparados para afrontar cualquier eventualidad.

NINGÚN CONTACTO

Al preguntársele si la posible suspensión de los presos electos inhabilitaría cualquier opción de colaborar con los socialistas, ha reiterado que JxCat siempre apuesta por el diálogo y la negociación pero que, por parte del PSOE, "no ha habido ningún contacto para investir a Sánchez o para retomar el diálogo".

"No estamos negociando nada con los socialistas porque no ha habido ningún interés por parte de Sánchez de iniciar una negociación en este sentido", ha señalado Artadi, que ha cuestionado que los socialistas presenten como un gesto que Batet sea catalana cuando Rivera también lo es y no cree que el soberanismo lo vea como un ejemplo de diálogo.

En relación a posibles alianzas después de las municipales, ha reiterado que no entendería que ERC pactara con la candidata a la reelección de Bcomún, Ada Colau, y que les inquieta que le pueda tender la mano: "Esto suena a cambio de estrategia. Si ganamos tenderemos la mano a Maragall si se queda, como hacemos desde 2012".

Sobre si se abrirían a pactar con otros si JxCat y ERC no sumaran mayoría, ha constatado que su socio preferente son los republicanos, ha recordado que Colau ha gobernado este mandato con 11 concejales y ha mostrado su disposición a hablar con todo el mundo luego para alcanzar pactos de ciudad.