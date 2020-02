Artadi (JxCat): Torra anunció elecciones pensando que "estaremos obligados a entendernos" con ERC

"El presidente pensó: tendremos que ir a unas elecciones pero seguramente después estaremos obligados a entendernos", ha dicho en una entrevista del diario 'Ara' recogida por Europa Press.

Sobre el entendimiento entre los partidos independentistas, ha dicho al preguntársele tanto por ERC como por la CUP: "Aunque no hiciera falta gobernar juntos, estaríamos obligados a entendernos. Igual que estamos obligados a entendernos con ANC y Òmnium".

Acerca de la retirada del acta de diputado a Torra, ha dicho que ERC aseguró hasta el domingo que mantenía la postura de la resolución que votaron en el Parlament el sábado 4 de enero para ratificarle en el cargo.

Ha afirmado que el lunes fue la primera vez que escucharon una opinión distinta, y ha lamentado que no se aplazara el pleno para buscar un acuerdo: "Me supo muy mal no darnos un tiempo para hacerlo".