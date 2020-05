Artadi (JxCat) ve una "gravísima irresponsabilidad" que se piense en ir a elecciones

La líder de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, ha asegurado que es "una gravísima irresponsabilidad" que alguien esté pensando en ir a elecciones y ha asegurado que no es digno de alguien que tenga que estar haciendo política.

"Que alguien ahora mismo esté pensando en clave partidista, que alguien ahora mismo esté pensando en ir a elecciones para ver si rasca un escaño, me parece una gravísima irresponsabilidad y no me parece digno de alguien que tenga que estar haciendo política y sirviendo a la sociedad", ha afirmado en una entrevista este lunes en Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Preguntada por si se refería a ERC, socio del Govern con JxCat, Artadi ha matizado que los republicanos han pedido que se pacte el calendario electoral, pero han sostenido que "no es el momento de ir a elecciones", ha explicado Artadi citando a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y al líder de ERC, Oriol Junqueras.

"Quiero pensar y estoy convencida que ERC, que está en el Govern, y los consellers de ERC están 100% dedicados a tirar adelante su actividad" en los próximos meses, ha insistido.

Sobre la llegada de la resolución del Tribunal Supremo sobre la inhabilitación del presidente de la Generalitat, Quim Torra, Artadi ha afirmado que sus abogados "dicen que aún tardará meses" y no cuentan con la posibilidad de que llegue próximamente.

JORDI SÀNCHEZ

La líder de JxCat en Barcelona ha calificado de "injusta" la decisión de la Conselleria de Justicia de la Generalitat por la que el expresidente de la ANC Jordi Sànchez no puede salir de la cárcel para trabajar en la Crida, en aplicación del artículo 100.2.

"Nos parece inconcebible que se le diga que no puede trabajar en una entidad privada, que es un asociación", ha destacado Artadi, que ha concretado que la Crida no es un partido político y ha reclamado ver qué ha pasado, porque considera que ha habido un error, en sus palabras.

Preguntada por si esto podría achacarse a las tensiones entre JxCat y ERC, Artadi ha asegurado: "Querría pensar que no ha habido ninguna intencionalidad y que no tiene nada que ver con partidismo", y ha sostenido que nadie puede ir más allá de lo que fija la sentencia del Tribunal Supremo, que también ha calificado de injusta.

MESA DE DIÁLOGO SOBRE CATALUNYA

Artadi también ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que cree que está "muy desacreditado" tras el acuerdo que firmaron PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu sobre la derogación "íntegra" de la reforma laboral, que los socialistas matizaron después.

Ha pedido tener más garantías para que se reúna la mesa de diálogo sobre Catalunya, porque considera que "la palabra de Pedro Sánchez vale muy poco", por lo que ha pedido fijar primero las condiciones y el momento para retomarla.

COLAU, "SIN PROPUESTAS"

Artadi también ha reprochado al gobierno municipal no haya presentado propuestas para hacer frente a la crisis del coronavirus, y ha opinado que hay una "falta de liderazgo e iniciativas" y ha reprochado que hagan ruedas de prensa que confunden a la gente.

Sobre la posibilidad de unificar las regiones sanitarias de Barcelona y las áreas metropolitanas, Artadi ha sostenido que "quien tiene que tener la última palabra es Salud Pública", y ha pedido que se quite carga política y que la decisión la tomen los expertos.