Artadi dice que aunque Torra se encontrara con el Rey la relación "no está normalizada"

En una entrevista en TV3 este miércoles recogida por Europa Press, ha apuntado: "Vaya o no, no quiere decir que la relación esté normalizada. No puede estarlo cuando hay líderes políticos y civiles en prisión por ejercer sus derechos fundamentales, y lo mismo con el exilio".

Artadi también ha lamentado que en su viaje oficial a Estados Unidos, Felipe VI "no haya levantado ni la ceja para condenar o como mínimo comentar la situación de las familias inmigrantes que llegan a EEUU" y que se separe a los menores de sus padres.