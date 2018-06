Artadi acusa al Estado de "reventar el vestido del constitucionalismo"

La consellera de Presidencia, Elsa Artadi, ha acusado hoy al Estado de haber "reventado" el "encogido vestido del constitucionalismo" al haber antepuesto "la integridad territorial" a la "libertad y la democracia", bajo su punto de vista.

En su primera comparecencia parlamentaria ante la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament para exponer los objetivos y actuaciones de su departamento, Artadi ha señalado que ahora podrán comprobar si el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez "respeta la voluntad del pueblo de Cataluña representado en el Parlament".

Artadi ha insistido en la idea de que no es "una legislatura normal" porque en Cataluña "no se puede hacer política con normalidad mientras haya presos políticos y exiliados", y se ha referido a la aplicación del artículo 155 de la Constitución para intervenir el autogobierno en Cataluña, que ya no está vigente, como una "anomalía democrática".

"Este Gobierno tiene como objetivo desarrollar la voluntad expresada el 1 de octubre, nuevamente ratificada el 21 de diciembre. Pero hacer república también es centrarse en mejorar los aspectos que afectan positivamente a la vida y el bienestar de las catalanas", ha sostenido.

La consellera de Presidencia ha argumentado que Cataluña ha vivido una "anomalía democrática" desde el 27 de octubre de 2017 con "el cierre y disolución de nuestro parlamento", lo que ha permitido "comprobar" que "las instituciones españolas han decidido que era más importante la integridad territorial que la libertad y la democracia" y que con sus actuaciones han "reventado" el "encogido vestido del constitucionalismo".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, se reunirán el próximo 9 de julio, un cónclave que permitirá ver "cuál es la actuación del nuevo Gobierno y si respeta la voluntad del pueblo de Cataluña representada en este parlamento", ha dicho Artadi.

Entre los principales objetivos que ha fijado la consellera para su Departamento de Presidencia se encuentra la creación de la oficina para la reforma horaria, reforzar la interlocución con el mundo local y con el Ayuntamiento de Barcelona en concreto, elaborar un plan para prevenir y erradicar la violencia machista y una nueva financiación para el Val d'Aran, entre otros.

Artadi ha exigido la derogación de la Ley de Reforma y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) y la restauración del marco legal previo a "esta agresión" del anterior Gobierno del PP, ya que ha señalado que dicha ley también "lesionó gravemente" las competencias de la Generalitat.

Respecto a los medios de comunicación, Artadi ha fijado como uno de los objetivos aprobar y firmar un Pacto Nacional del Audiovisual y un nuevo contrato programa.

Además, se ha mostrado partidaria de asegurar "la reciprocidad" con el resto de medios públicos "del espacio de comunicación en catalán", en referencia a la nueva televisión pública de la Comunidad Valenciana, À Punt.