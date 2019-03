Artadi asegura que JxCat no hará política de bloqueo en el Congreso

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha asegurado este lunes que JxCat no hará política de bloqueo en el Congreso porque lo que intentarán es "desbloquear" el conflicto entre Cataluña y el resto de España exigiendo que se respete el derecho de autodeterminación, entre otros aspectos.

"No entenderíamos ir a Madrid a pactar temas sectoriales a estas alturas. El conflicto es obvio", ha recalcado en declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, tras argumentar que la política en las Cortes debe pasar por dar una solución política a un conflicto que, a su juicio, es político, tras años de inestabilidad.

También ha negado que en la confección de las listas a las generales, municipales y europeas hayan buscado la desaparición del PDeCAT: "Puigdemont es PDeCAT. Turull, Rull, Forn es PDeCAT, y también otras personas destacadas del Govern, como Calvet y Buch".

CAMPUZANO Y XUCLÀ

Según Artadi, no han intentado empequeñecer el espacio del PDeCAT y sí buscar la máxima unidad entre este partido, JxCat y la Crida, y ha argumentado que si personas como Carles Campuzano y Jordi Xuclà no están en las listas a las generales es porque hay que buscar nuevos liderazgos: "A Campuzano lo conozco desde hace tiempo, y tengo muy buena relación con él, además de agradecimiento por el trabajo hecho. Pero cuando iba de diputado las primeras veces yo no lo podía votar porque era menor de edad".

La consellera, que será la número dos de JxCat en las municipales por Barcelona, intensificará los contactos para intentar sumar a la candidatura a Ferran Mascarell --"sería un gran valor"--, y ve más difícil que pueda incorporarse Jordi Graupera por su apuesta por las primarias.