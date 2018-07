Artadi no descarta la desobediencia pero no la ve en un "futuro muy próximo"

La consellera de Presidència de la Generalitat, Elsa Artadi, ha advertido hoy de que no se puede descartar la desobediencia como estrategia del movimiento independentista catalán, aunque cree que no se dará esta vía "en un futuro muy próximo".

Así lo sostiene Artadi en una entrevista en el periódico Ara, la víspera de la reunión que mantendrán mañana en La Moncloa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Generalitat, Quim Torra, de la que destaca que lo "más importante" es que se retomará el diálogo entre ambos ejecutivos.

"No tiene sentido ir desobedeciendo con microcosas que no tengan un impacto definitivo y que puedan llevar a un 155. No hemos descartado nunca -pero sin acabar de concretar qué haremos, porque ya no estamos con las hojas de ruta- que en algún momento pueda volver a haber una desobediencia. Creo que, en un futuro muy próximo, no se dará, pero pienso que como estrategia del movimiento no la podemos abandonar", indica Artadi.

La consellera de Presidència espera que la reunión de mañana entre Sánchez y Torra sirva para abrir una vía para encontrar una "solución dialogada, negociada, pactada y auditada por terceros a la situación política" de Cataluña, donde una eventual "mediación internacional" podría ser "útil" para los dos gobiernos.

Para Artadi, lo "más importante" de la reunión de mañana en La Moncloa es "retomar el diálogo entre los dos gobiernos y trasladarlo a una segunda y tercera reunión". "Que haya un marco en el que se pueda hablar de todo de manera bilateral", señala.

Además, advierte de que es "incomprensible" que el Gobierno haya impugnado ante el Tribunal Constitucional la resolución aprobada esta semana por el Parlament en la que se reafirman "los objetivos políticos" de la resolución del 9 de noviembre de 2015, que expresaba la voluntad de avanzar hacia la independencia de Cataluña.

"Alcanzar de manera democrática la independencia es un objetivo legítimo y, por lo tanto, la impugnación es incomprensible. La decisión del Gobierno es seguir en el camino marcado por el PP de judicializar la política en Cataluña, y ya sabemos dónde ha conducido. Les pido que reflexionen", indica Artadi, que reconoce que esta decisión "no condiciona" la reunión de mañana, aunque "no ayuda".