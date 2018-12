Artadi asegura que garantizarán el Consejo de Ministros, pero también el derecho a la protesta y la huelga

La consellera de Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha asegurado este jueves que el próximo 21 de diciembre la obligación, el deseo y el compromiso del Govern "es garantizar todos los derechos": tanto el de celebrar la reunión del Consejo de Ministros, como el derecho a la protesta, a la manifestación y el de huelga.

En una entrevista de Onda Cero recogida por Europa Press, Artadi ha expresado que ante esta cita "hay malestar en una parte de la sociedad catalana" no tanto por la reunión en sí, sino por la fecha escogida.

Ha abundado que dicha fecha "para parte de la población suena a punto de provocación, porque es el día que justo hará un año de unas elecciones impuestas por Mariano Rajoy en el que el independentismo tuvo que hacer una campaña muy complicada con los líderes en prisión y en el exilio".

Unas elecciones catalanas que, según ella, "han tenido unos resultados electorales que no se han podido implementar por la intervención de los jueces españoles", con cuatro intentos de investidura fallidos, ha precisado. Asimismo, ha indicado que según sus datos, no se produce un Consejo de Ministros en Barcelona "desde la época de Franco".

Sobre la ubicación en la Llotja de Mar, en el centro de Barcelona, ha dicho que según criterios técnicos "tendría más afectaciones en la movilidad y la normalidad del día a día", teniendo en cuenta además que es el último día escolar en Cataluña.

Ha añadido que en una reunión técnica el martes en la Delegación del Gobierno en Cataluña, se expresó que "no era el sitio más idóneo para no afectar a la normalidad de la vida en Barcelona", pero ha apostillado que según criterios técnicos y no políticos.

Preguntada sobre si cree que el Gobierno busca generar alteraciones de la vida ciudadana, ha respondido: "Esperemos que no tengan la imprudencia de ir por este camino".

Sobre si llama a los CDR a no boicotear la presencia del Gobierno en Catalunya, Artadi ha sentenciado: "Hacemos un llamamiento siempre y a todo el mundo a tener actitudes cívicas y pacíficas, que es la que siempre ha tenido el movimiento independentista".

CARTAS DEL GOBIERNO

Sobre las cartas enviadas el lunes por el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el corte de los CDR en la AP-7 y el levantamiento de barreras de peajes durante el puente de la Constitución, ha considerado que "suena mucho a una cortina de humo, a una polémica realizada a través de los medios".

"Si hay una preocupación verdadera de qué pasa el sábado, si hay una preocupación sincera de qué pasa el domingo, no te esperas al lunes a hacer un contacto epistolar entre gobiernos".

"Nadie se preocupa en todo el fin de semana en contactar con nosotros, ni tan siquiera la delegada del Gobierno en Catalunya, ni el sábado, ni el domingo, ni el lunes por la mañana, y el lunes por la tarde nos encontramos este contacto epistolar", ha añadido.

Sobre este tema, la consellera ha insistido: "Hacer ver que el lunes por la tarde estás muy preocupado cuando no has movido ni un dedo el sábado ni el domingo es un poco sospechoso" de querer levantar polémica mediática, y ha resaltado que la actuación de los Mossos fue correcta.

PEDRO SÁNCHEZ

Sobre las declaraciones de Pedro Sánchez en el Congreso en las que se comprometió a cumplir si los independentistas ofrecen una propuesta que cuente con el 75% de los catalanes, Artadi ha dicho que hay un 80% de los catalanes que construye tres consensos: uno en contra "de la represión y a favor de soluciones políticas", otro en contra de la Monarquía y a favor de la República y otro de que la solución es el referéndum.

Asimismo, sobre la continuidad de la legislatura, ha afirmado: "No nos sentimos en deuda con Pedro Sánchez, ya le hicimos presidente en colaboración con otros partidos, ahora le toca decidir qué quiere hacer y acabar de decidir si sigue por el camino que marca el PP, Cs y Vox o decide buscar otro camino que sea el camino del diálogo".

"VÍA CATALANA"

La también portavoz del Govern, al preguntársele por la 'vía eslovena', ha defendido que "cada uno tiene su vía. Hay elementos evidentemente que en los procesos de liberación nacional cada uno puede encontrar y puede buscar elementos que le pueden parecer referentes, pero nuestra vía es evidente que es la vía catalana porque nuestro proceso es único".

"Las situaciones a nivel internacional no se pueden comparar, ni la comparación de distintos lugares, ni mucho menos en diferentes momentos históricos en que se producen. Nosotros seguimos reivindicando nuestra vía, la vía catalana, que es la apuesta por la democracia y la apuesta por no violencia", ha reclamado, y ha indicado que el presidente, Quim Torra, se refería al referirse a esta vía a la determinación por la democracia y la libertad.