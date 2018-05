Artadi dice que habrá investidura de Puigdemont o "otro candidato" como tarde el día 14

La portavoz de JxCat, Elsa Artadi, ha explicado que habrá investidura como tarde el próximo lunes 14, "si puede ser de Puigdemont, pero si no, de otro candidato", según ha detallado este martes en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Artadi ha asegurado que su grupo parlamentario decidió que evitaría unas nuevas elecciones si dependía de ellos, y ha incidido en que si no se puede investir al expresidente catalán, se intentará más adelante: "Evidentemente probaremos la investidura de Puigdemont. Y si no, la dejaremos para más adelante. No renunciamos".

Aun así, ha subrayado que la decisión de quién será el candidato a la Generalitat no está tomada: "Es una discusión que está en el aire, pero es una decisión que tiene que acabar tomando el presidente".

Sobre el perfil del candidato, ha dicho que son muchas las cualidades que debe cumplir, pero en el momento actual debe contar con "un extra de transversalidad" y es importante la relación que tenga con otros grupos parlamentarios.

Además, ha precisado que tampoco está cerrada la formación de gobierno: "No hemos compartido nombres con ERC sobre consellerias. No lo tenemos cerrado al 100%, vamos paso a paso".

Preguntada por si estaría dispuesta a ser candidata, después de que su nombre haya sonado como posible presidenciable, Artadi ha asegurado: "Todos estamos a disposición del presidente Puigdemont".