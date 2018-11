Artadi: "El 21D fue error no ir juntos. No nos cansaremos de ofrecer unidad"

La consellera de la Presidencia de la Generalitat, Elsa Artadi, ha defendido hoy las listas unitarias independentistas, ha recalcado que "fue un error no ir juntos" en los comicios del 21 de diciembre y ha avisado de que "no nos cansaremos de pedir" esta "unidad", no sólo estratégica sino también electoral.

Ayer, el expresident Carles Puigdemont reabrió el debate sobre las listas unitarias, ofreciéndose a ir como número dos en una candidatura al Parlamento Europeo liderada por el exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras, una propuesta recibida con frialdad y recelo en las filas de ERC.

En declaraciones a SER Catalunya, Artadi ha señalado que "no debería sorprender" la propuesta de Puigdemont, porque el espacio político que ahora representa JxCat "siempre" defiende las listas conjuntas.

"Apostamos claramente por las listas unitarias, por ir juntos, no sólo por tener una estrategia común, especialmente allí donde es más relevante quedar primeros", ha recalcado Artadi.

Y ha añadido: "Estamos dispuestos a ceder muchas cosas y a hablar de todo, para que haya no sólo unidad estratégica sino también en las contiendas electorales".

"Nuestra convicción es que es mejor ir juntos que separados, no nos cansaremos de ofrecerlo", ha subrayado Artadi, que ha destacado que en las manifestaciones soberanistas el "grito de la gente" ha pasado de "independencia" a "libertad", y de "libertad" a "unidad".

Según Artadi, "la gente clama unidad ahora porque entiende que hace un tiempo estábamos más unidos que ahora", aunque "estamos más unidos que hace unos meses".

Por otra parte, ha reconocido que en el Parlament "no hay mayoría independentista para hacerlo todo", ya que los cuatro diputados de la CUP "no siempre" se sitúan al lado de JxCat y ERC, como fue el caso de la investidura fallida de Jordi Turull el pasado marzo.