Artadi lamenta la "falta de coraje" de Sánchez y exige cesar a Irene Lozano

La consellera de Presidencia y portavoz de la Generalitat, Elsa Artadi (JxCat), ha reprochado este jueves la "falta de coraje" del Gobierno para dialogar y ha exigido la dimisión de la secretario de Estado de la España Global, Irene Lozano, por comparar el referéndum del 1-O con violar a una mujer.

En declaraciones a los medios ante el Supremo, antes de asistir a la tercera sesión del juicio del "Procés", y acompañada del portavoz adjunto de JxCat, Eduard Pujol, Artadi ha confiado en que la declaración de Oriol Junqueras (ERC) y Joaquim Forn (JxCat) sea "una ventana de verdad y certeza sobre lo que está pasando en Cataluña", en contraste con la "farsa" del juicio en el TS.

Más aún después de que, ha lamentado, ayer hubiera "un fiscal haciendo de político" y "políticos que se ponen de perfil y no tienen coraje para dialogar y buscar soluciones políticas", en alusión directa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Artadi ha reprochado al presidente español su "falta de valentía y coraje" y que haya "sucumbido a las presiones de aquellos de su propio partido que prefieren ir con Ciudadanos y de aquellos que prefieren organizar manifestaciones contra la política".

Sobre si esa "retirada" de Sánchez podría suponer un adelanto electoral, la consellera de Presidencia ha opinado que será "decisión y responsabilidad" del presidente del Gobierno: "Esta canción o amenaza de que viene el lobo, nosotros hace 16 meses que el lobo lo tenemos en casa y la prueba está en que nuestros compañeros están sentados en el banquillo".

Artadi ha criticado que el Gobierno haya dejado el diálogo solo en "lo retórico" y que "nunca haya pasado a la parte práctica". "Ha sido Sánchez y su Gobierno quienes han decidido que no han querido aprobar estos presupuestos con los grupos independentistas, porque seguramente han decidido que no les interesaba", ha añadido.

"Si retoman el diálogo dependerá de cuál de las dos almas del PSOE se acaba imponiendo: si la progresista o la de a quienes les va bien con ir con los que se manifiestan con la ultraderecha", ha sentenciado.

Por último, ha cargado duramente contra las declaraciones de la secretaria de Estado para la España Global, Irene Lozano, en las cuales afirmó que "el sexo no está prohibido, igual que votar no está prohibido, pero no puedes hacerlo forzosamente. Tienes que tener permiso para hacerlo, ya que de otra manera es violación. Es lo mismo con la democracia".

Artadi ha afeado al Gobierno que "permita que una persona que lidera la España Global y la farsa del 'This is the real Spain' compare el referéndum con violar a las mujeres".

"Que reflexionen, recuperen el carácter supuestamente progresista, hagan dimitir de una vez a esa persona, no solo por las noticias falsas, sino por este insulto hacia todas las mujeres que profirió ayer", ha exigido.