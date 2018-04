Artistas transexuales y gestores culturales de Uruguay dialogan en Montevideo

Artistas internacionales transexuales y gestores culturales de Uruguay dialogaron hoy en Montevideo sobre la visibilidad del arte hecho por los miembros de esta comunidad en Latinoamérica.

Este simposio, según explicó a Efe el coordinador ejecutivo de la secretaria de la diversidad de la Intendencia de Montevideo, Andrés Scagliola, apunta a estudiar cuáles son las características de la situación actual.

"¿Cómo es el acceso de las personas trans a la formación artística?, ¿cómo es el acceso de las personas trans a la producción cultural y de arte? y ¿cómo es el acceso como espectadoras y espectadores a las propuestas artísticas?", detalló.

Asimismo, esta especie de mesa redonda también busca analizar de qué manera los responsables públicos -como la propia Intendencia de la capital- pueden "promover iniciativas que ayuden a cambiar esta situación".

Por su parte, Leho de Sosa, que es uno de los coordinadores artísticos de la Semana de Arte Trans (SAT) -festival en el que se enmarca el evento- explicó a Efe que "así como las personas trans no acceden a ejercer un montón de derechos, obviamente el derecho a la cultura también queda relegado".

"Si vos no tenés los derechos básicos, mucho menos vas a poder ejercer el derecho a la cultura", añadió el también ilustrador.

Para explicar este hecho, puso como ejemplo el caso de una mujer transexual que se tiene que "prostituir toda una noche en el Bulevar (Artigas, uno de los principales de Montevideo)", debido a que se vio forzada socialmente a ejercer esta profesión por la discriminación laboral, y anotó que en este caso es "muy difícil" que al llegar a casa la artista tenga "ganas de agarrar un lápiz y ponerse a pintar".

De Sosa, además, indicó que "no es que (las personas transexuales) no accedan porque no les dejan, sino que no acceden porque quizás tampoco se sienten invitados o invitadas no llegan por raciones socioeconómicas".

"El arte es bastante clasista y parte de este clasismo excluye a la gente pobre, a las mujeres y también a las personas trans", recalcó.

En ese sentido, De Sosa dijo que a veces una "exclusión positiva" es necesaria para que haya una mayor visualización de las creaciones trans, tipo de arte que "no es una corriente artística, sino un manifiesto".

En el encuentro, moderado por Scagliola, De Sosa y la también organizadora de la SAT Delfina Martínez, participaron entre otros la artista y activista Susy Shock, el creador Dani Umpi y miembros de la organización Outburst, un festival de "arte queer" que se da en Irlanda del Norte.