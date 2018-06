Artur Mas: Sánchez no aceptará el derecho a decidir del pueblo de Cataluña

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado hoy que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no aceptará "el derecho a decidir del pueblo de Cataluña" y que, en su lugar, intentará recuperar la versión del Estatut de autonomía previo al recorte del TC, algo que ve "inasumible".

"Creo que Pedro Sánchez no aceptará el derecho a decidir del pueblo de Cataluña y nos hablará de recuperar el Estatut que el TC se cargó en 2010. Esto es inasumible y no tiene demasiado sentido", ya que "el techo de aspiraciones es mucho más grande", ha sostenido en declaraciones a Catalunya Ràdio.

El expresidente catalán ha apuntado que el independentismo no está en la fase de votar un nuevo Estatuto de autonomía o recuperar el anterior: "No estamos en ese estadio. Votar a favor de la independencia no es votar a favor de un Estatuto recortado por el TC".

Mas ha emplazado al eventual nuevo Gobierno que salga de la moción de censura a que "quite las manos de las instituciones catalanas" y a que pase "de la querella y la bronca" a las "propuestas".

Este cambio pasaría en primer lugar, según Mas, por que la Fiscalía General del Estado "cambie la posición" respecto al proceso soberanista y por "quitar del mundo judicial el conflicto catalán", por lo que ha pedido a este hipotético Gobierno entrante que haga "una apuesta clara" por alejar del "código penal" las respuestas a la crisis catalana.

Mas ha explicado que el voto favorable de los diputados del PDeCAT a la moción de censura se ha consensuado tanto con el actual presidente catalán, Quim Torra, como con su predecesor en el cargo y líder de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont.

El Congreso vota hoy viernes la moción de censura contra Mariano Rajoy que, con el apoyo de Podemos y los partidos nacionalistas, hará con toda probabilidad presidente del Gobierno al líder del PSOE, Pedro Sánchez.

Mas ha considerado que el líder socialista "deberá sobreactuar para hacerse perdonar el diálogo con los independentistas", por lo que ha dicho que "no hay que extrañarse" si Sánchez "enseña las garras contra el soberanismo".

En esta línea, ha recordado las palabras del secretario general del PSOE sobre el nuevo presidente de la Generalitat, Quim Torra, a quien acusó de racista por sus artículos en prensa antes de su etapa de presidente.

También ha arremetido contra Ciudadanos, al que ha acusado de "llevar el germen de la destrucción y la discordia" allí donde van.