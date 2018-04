Artur Mas dice que hay que respetar la voluntad de Puigdemont de no regresar

El expresidente de la Generalitat catalana Artur Mas dijo hoy que hay que respetar la intención de Carles Puigdemont de no volver a España para evitar la prisión y reclamó que el número dos de JxCat, Jordi Sànchez, pueda ser investido.

"La alternativa de Puigdemont es volver a España para entrar en la cárcel. No es normal. Hay que respetar la voluntad e incluso la estrategia de los políticos que creen que fuera de prisión pueden ayudar mejor", dijo Mas en una ponencia sobre Cataluña en la escuela de negocios EDHEC de Lille, en el norte de Francia.

Mas destacó que si el caso catalán es "cada vez más uno europeo" es precisamente por esa estrategia de hablar "al conjunto de Europa", que su sucesor Puigdemont, en su opinión, está en condiciones de hacer.

Puigdemont, que hace más de cinco meses huyó de la Justicia española a Bélgica, abandonó la cárcel alemana de Neumünster el pasado viernes e indicó que, aunque tiene la obligación de quedarse en Alemania hasta que finalice el proceso legal sobre su extradición, su intención es volver posteriormente a Bruselas.

Mas admitió que aunque la posibilidad de que Puigdemont llegue a ser presidente de la Generalitat "es muy difícil ahora" "a consecuencia de la reacción del Estado", se debería permitir que Sánchez, en prisión preventiva, lo sea.

Sànchez pidió hoy al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena que le permita salir de prisión para someterse a la investidura prevista para el viernes el en Parlamento regional o bien participar en la sesión a distancia a través de videoconferencia.

Mas subrayó hoy en Lille que el exilio o la prisión son "un precio muy elevado a pagar", pero reconoció que "no es cuestión de víctimas o mártires, es la realidad".

"Para que haya acuerdos y diálogo debe haber dos partes a favor. Si solo hay una, no hay diálogo posible, solo los tribunales, y así no vamos a resolver el problema catalán, que no es solo catalán, sino que en mi opinión se está convirtiendo en europeo", añadió.

Mas sostuvo que se trata no solo de una cuestión de independencia, sino también de derechos civiles y políticos y de valores fundamentales, y reclamó "una mayor implicación" de la UE para hallar una solución.

El exmandatario catalán admitió que la palabra mediación despierta "reacciones negativas", pero apuntó en cambio a una posible "colaboración".

Mas dejó claro que una Cataluña independiente no querría ser excluida de la Unión Europea, porque ese es su "espacio político natural", y se mostró confiado de que, en caso de lograr la independencia, encontraría la manera de hacerlo.

La Comisión Europea y su presidente, Jean-Claude Juncker, han reiterado su apoyo al orden constitucional español y subrayado la posición jurídica del actual Ejecutivo comunitario y de sus predecesores, de que "si un referéndum se organizara en consonancia con la Constitución Española, ello significaría que el territorio que se saliera se encontraría fuera de la Unión Europea".

"Hay más de 5.000 multinacionales en Cataluña. No puedes poner en riesgo todo eso, porque más allá de las empresas están los trabajadores, los empleos, la riqueza de un país", dijo en ese coloquio, en el que se expresó en francés.