El Arzobispo Toledo dice que "no debe sorprender" que los ministros hayan prometido sin Biblia: "Hay libertad religiosa"

"Eso no debe sorprender", ha indicado a preguntas de los medios en una rueda de prensa, en la que ha añadido que la Constitución recoge la separación entre la Iglesia y el Estado y que sociológicamente el catolicismo es "bastante mayoritario".

Bajo el punto de vista del Primado de España, la Iglesia está cada vez más por la tarea de que haya separación entre la Iglesia y el Estado pero ha criticado que haya "muchos" políticos que "eso no lo practican".

"A veces pasa con alcaldes que se meten donde les llaman y se piensan que estamos en el nacional catolicismo, en el nacional socialismo o en nacional podemismo, o como sea, aunque los podemitas no entran en esos cambalaches", ha agregado.

En este sentido, ha asegurado que los cristianos y los católicos se tienen que acostumbrar a esto y no rasgarse las vestiduras. "Más importante es que se tenga en cuenta esa realidad de que la Iglesia no es el obispo ni los curas sino un pueblo cristiano que paga sus impuestos, está dentro de la sociedad y puede tener una presencia", ha señalado.

Respecto a la llegada del nuevo Gobierno, pese a que ha afirmado que no le corresponde a él valorarlo, ha indicado que "uno se asombra" de que el pueblo español diga que puede pasar eso en España "de la noche a la mañana". "Me parece bien, es la Constitución, no pasa nada y las opiniones políticas de cada uno van por otro lado".

"Esperemos a que el nuevo Gobierno comience a funcionar", ha indicado el arzobispo de Toledo, quien ha agregado que como él no es político no les da "ni un día ni 200" porque eso se lo tienen que dar sus opositores.