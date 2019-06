Arzobispo convoca a los guatemaltecos a asumir su responsabilidad de ir a las urnas

El arzobispo de Guatemala, Raúl Antonio Martínez, convocó este viernes a la población a acudir a las urnas el próximo domingo para cumplir con su deber ciudadano de elegir a las nuevas autoridades.

"Quiero invitarlos a todos, después de haber hecho el juicio reflexivo de elegir y votar, asumir de forma responsable un deber ciudadano y cristiano", expresó el jefe de la Iglesia Católica en su mensaje.

Guatemala celebra elecciones generales el próximo domingo para elegir a presidente, vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales para el periodo 2020-2024.

Martínez dijo que los guatemaltecos deben decidir votar por "el menos malo" o por el que creen que es "un poquito el más bueno", pero no quedarse en casa.

"No sabré yo cómo será el juicio de ustedes, pero tenemos que asumir de forma responsable un deber ciudadano y cristiano", manifestó el prelado, quien insistió en exhortar a los ciudadanos en involucrarlos "decididamente en el futuro de nuestra nación" y observar los hechos de los candidatos para elegir.

"Vayamos a las urnas, expresemos un deber ciudadano y no nos quedemos en la casa (porque) eso significa que no nos importa el futuro de la nación, de la vida, de nuestra familia y los demás", advirtió, y pidió a los electores no votar nulo, sino hacer una reflexión correcta, "la mejor".

En esta misma línea, exhortó a la ciudadanía a dejar el pesimismo que recorre la Nación y elegir el domingo por la familia y la vida, y "no nos defraudemos a nosotros mismos".

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a las urnas a más de 8,14 millones de guatemaltecos que quedaron registrados en el padrón electoral.

Según la última encuesta de la firma Prodatos, un 48 por ciento de los votantes no tiene claro por quién votar el domingo, contra un 52 por ciento que está seguro de su sufragio.

El estudio, cuya muestra fue de 1.201 personas y cuenta con un 2,8 por ciento de margen de error, también da por sentado que la exprimera dama de Guatemala Sandra Torres (candidata de Unidad Nacional de la Esperanza, UNE) ganará los comicios de la primera vuelta, pero que no le alcanzará para alcanzar la Presidencia.

De esta cuenta, vaticina, habrá necesidad de una segunda vuelta electoral el próximo 11 de agosto contra quien ocupe el segundo lugar.