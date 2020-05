La Asamblea General de Cs rechaza todas las enmiendas a la totalidad de los Estatutos y la estrategia

Las ocho enmiendas a la totalidad que los afiliados de Ciudadanos habían promovido como alternativas al documento de Estatutos y al de estrategia política --cuatro para cada uno-- han sido rechazadas, como se esperaba, por una amplia mayoría de los compromisarios en la V Asamblea General del partido.

Entre esas enmiendas, está la de Estatutos presentada por la agrupación de Valladolid y respaldada por la corriente crítica que encabezaba Francisco Igea, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y exrival de Inés Arrimadas en las primarias.

En el marco de este congreso, que se celebra durante cuatro días de forma telemática --a causa del coronavirus--, ese texto alternativo fue apoyado solamente por el 6,28% de los delegados del grupo de Estatutos.

El 92,89% votaron en contra y el 0,83% se abstuvieron, según los resultados de las votaciones del viernes facilitados a Europa Press por el partido, que no ha dado el número de votos.

"NO QUEREMOS BARONES NI VIRREYES O PREFECTOS"

El ponente de la enmienda, Antonio Calonge, director general en el Gobierno de Castilla y León, ha defendido un modelo de partido en el que los cargos territoriales sean elegidos por los afiliados, no por la cúpula de Cs. "No queremos barones, pero tampoco virreyes o prefectos", dice en el vídeo, por la acusación que solía hacer Arrimadas a Igea sobre las baronías territoriales.

La enmienda apostaba también por una estructura orgánica "adaptada al terreno", con órganos y cargos "más cercanos a los afiliados", y que favoreciera la participación de los militantes en el diseño de las políticas públicas.

Asimismo, reclamaba que el régimen sancionador de Cs respetase "la proporcionalidad y la presunción de inocencia", que los órganos disciplinarios estuviesen separados de los órganos de decisión y que se reconociera "el derecho a la discrepancia, incluso públicamente".

INMENSA MAYORÍA DE OFICIALISTAS

De las cuatro enmiendas a la totalidad de los Estatutos, esta ha sido la que ha recabado más apoyos, ya que las otras tres fueron rechazadas con porcentajes aún más altos, superiores al 98% de los delegados. Estos resultados eran previsibles en un congreso en el que la inmensa mayoría de los compromisarios son afines a la dirección del partido.

La presentación en vídeo sobre la ponencia de Estatutos la ha hecho el secretario de la antigua Gestora de Ciudadanos, Andrés Betancor, que ha abogado por mantener el modelo organizativo de Cs --todos los órganos territoriales dependen de la Ejecutiva nacional-- mientras se "amplía la democracia interna para empoderar aún más a los afiliados".

Según ha subrayado, el Comité Ejecutivo es elegido por la militancia y por eso tiene "legitimidad democrática" para nombrar a los cargos orgánicos intermedios. Además, ha destacado que la ponencia de Estatutos incluye órganos nuevos como el Consejo de Coordinación Territorial y la Convención Ciudadana y habilita a los afiliados para promover una moción de censura contra la Ejecutiva.

POLÍTICA DE PACTOS

Entre las enmiendas a la totalidad de la ponencia de estrategia, la que ha convencido a más delegados en el cónclave ha sido la presentada por la agrupación de Hortaleza (Madrid), que, según sus impulsores, fue la más votada por las agrupaciones de afiliados.

En las votaciones del grupo de estrategia, esta propuesta ha obtenido un respaldo del 6,99%, frente a un 90,12% de votos en contra y un 2,88% de abstenciones. Las demás enmiendas a la totalidad han sido rechazadas con entre un 92% y un 94% de votos en contra.

La ponencia de estrategia fue expuesta por la secretaria general de Cs, Marina Bravo. En cuanto a la propuesta de la agrupación de Hortaleza, fue redactada por Víctor Gómez Frías y explicada en vídeo por Marta Marbán, diputada de la Asamblea de Madrid.

Marbán ha reivindicado "un partido útil" que piense en el interés general y que, en vez de elegir al PP como socio preferente, pacte "a un lado y a otro", ya que cree que muchos votantes lo castigaron en las elecciones generales de noviembre por "haber mirado solamente a un lado".

Sobre la negativa de la Ejecutiva de Albert Rivera a pactar con Pedro Sánchez tras los comicios de abril, la diputada ha lamentado que no se sellara una alianza con el PSOE porque Sánchez "no lo deseaba" y porque Cs "no supo explicar" su postura. Considera, eso sí, que la actual presidenta del partido ha empezado a corregir el rumbo para "recuperar el centro político".

Respecto a las enmiendas parciales, Ciudadanos aún no ha informado de cuáles se han aprobado, y tampoco ha dado detalles sobre las enmiendas transaccionales. Algunos compromisarios lamentan que no vieron una disposición a alcanzar acuerdos parciales respecto a la enmienda de Gómez Frías.

DEBATIR EN UNA ASAMBLEA TELEMÁTICA

Durante el viernes, segunda jornada de la Asamblea General, cientos de compromisarios se conectaron a la web de Cs para participar en las deliberaciones y votar las enmiendas.

Fuentes de la Ejecutiva sostienen que ha sido "mucho más participativo" que un congreso presencial, ya que permitía que todos los delegados pudieran expresar sus opiniones y dudas e interactuar en los chats.

En cambio, desde el sector crítico afirman que muchas preguntas se quedaron sin respuesta y que no hubo un verdadero debate. "Muy decepcionante todo. Están decididos a que esto sea un mero trámite y a continuar con una organización en la que el poder absoluto deriva del gobernante, y que contribuyó decisivamente a llevarnos al desastre", han dicho a Europa Press.

En la jornada del sábado, se reunirá el plenario de la Asamblea para debatir los textos de los Estatutos y la estrategia con los cambios introducidos el viernes y posteriormente se votarán. Será entonces cuando se aprueben los documetos definitivos.