La Asamblea Nacional de Eusko Alkartasuna elige a Eba Blanco como secretaria general en funciones

Según ha informado EA, esta elección es consecuencia de la demanda que Maiorga Ramírez y las coordinadoras territoriales de Araba (Iratxe López de Aberasturi), Nafarroa (Miren Aranoa) y Guipúzcoa (Mikel Goenaga) presentaron contra Eusko Alkartasuna, el pasado día 11, por la que el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Vitoria dejó sin efecto, de manera cautelar, el nombramiento de Eba Blanco como secretaria general de EA, hasta que resuelva sobre el fondo de la citada demanda.

La nueva secretaria general en funciones ha tomado la palabra tras la votación y ha reiterado que las discrepancias existentes en EA deben resolverse "por medio del diálogo".

Blanco ha explicado que el partido ha intentado en varias ocasiones, "de manera discreta, abrir marcos de diálogo que hicieran posible una salida acordada", pero ha lamentado que eso haya sido "imposible" hasta ahora en tanto en cuanto cuatro personas afiliadas optaron por "judicializar el proceso y dejar la resolución del mismo en manos de un tribunal". En todo caso, Eba Blanco ha asegurado, una vez más, estar dispuesta a explorar la vía del diálogo.

"Siempre buscaremos el diálogo. Es imprescindible y más aún en esta situación. La Asamblea Nacional es el lugar para ello. Si se respeta este órgano y sus decisiones, la solución será mucho más fácil", ha dicho.

"Mi primera labor es coser el partido, pero para ello es necesario tiempo, tranquilidad y respeto. Me han elegido para ello -no me he presentado yo-. Seguiremos respetando las normas internas y externas, y espero que la afiliación me apoye en ello", ha concluido.