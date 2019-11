Asens (En Comú Podem) apela a votantes socialistas y de ERC: "Somos el voto útil del republicanismo"

El candidato de los comuns al Congreso por Barcelona, Jaume Asens, ha pedido el voto de los socialistas descontentos con su candidato y presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y también a los de ERC decepcionados con el partido: "Nosotros somos el voto útil del republicanismo efectivo".

"Decimos a estos socialistas que nuestro partido es también su casa", ha dicho ante unas 150 personas en un acto en Tarragona este jueves junto a su número dos, Aina Vidal; el candidato al Congreso por Tarragona, Ismael Cortés; la diputada en el Parlament Yolanda López, y la primera teniente de alcalde de Tarragona, Carla Aguilar.

Ha pedido a los "socialistas que se sienten engañados por Sánchez" que no se queden en casa el domingo, y ha defendido que ellos son el voto útil para los socialistas que no renuncian a sus principios en unos comicios en los que cree que votar a Sánchez es votar para darle las llaves de la Moncloa al candidato del PP, Pablo Casado.

Asens ha dicho haber visto muchas versiones y caras de su candidato al Congreso Gabriel Rufián: "¿Qué Rufián nos encontraremos? ¿El disfrazado de hombre de Estado, o el de la impresora? ¿El que empujó a Carles Puigdemont a la DUI, o al que después defendía un referéndum pactado? ¿El que dice que hay que ir a Madrid a negociar, o el que dice que a bloquear? Es una incógnita".

"Hemos oído mucho hablar de república, pero poco de republicanismo", ha subrayado, y ha cuestionado si es republicano subir las tasas universitarias, liderar las listas de espera y los centros escolares con barracones y la mala gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía e ir a las listas de personas que han puesto la mano en la caja común en casos como el Pujol, ITV y Palau, ha dicho.

Prefiere tener al candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para dialogar, en lugar de a Sánchez o a Casado, por lo que ha pedido a "toda la gente republicana socialista" que quiere a un interlocutor como Iglesias que vote esta opción ante el bloque del inmovilismo, según Asens, que ha preguntado al público si Sánchez es o no socialista, a lo que han respondido que no.

"DORMIR BIEN"

Ha acusado a Sánchez de preferir la abstención de la derecha a los votos de ECP y Unidas Podemos para no aceptar sus condiciones: "Eso de 'Con Rivera no' no lo ha entendido bien, parece que haya entendido 'Con Iglesias no" --en referencia al candidato de Cs y al de Unidas Podemos, respectivamente--, y cree que prefiere no pactar con ellos porque sabe que tendrán exigencias.

Cree que Sánchez quiere que los ciudadanos se adapten a sus deseos, en lugar de adaptarse él a los suyos, y ha avisado de que "no se trata de que Sánchez pueda dormir bien", sino de que lo haga la mayoría de la sociedad --en referencia a la afirmación de Sánchez de que no dormiría tranquilo con ministros de Unidas Podemos--.

Cortés ha destacado que no piden a los ciudadanos que cambien de ideas, sino de voto, porque "ECP es la única fuerza política que apuesta por la plurinacionalidad, el federalismo y una solución pactada y dialogada" en Catalunya, y ha abogado por impulsar políticas antifascistas ---como dedicar una calle a Neus Català--- frente a lo que ha llamado políticas cosméticas de Sánchez.

APARCAR EL "CABREO"

Vidal ha dicho que ministros como José Luis Ábalos y Nadia Calviño se han "reído en la cara" de ciudadanos y ha apostado por derogar la reforma laboral, que podría haberse revertido ya porque estaba todo listo pero que ha faltado valentía en el PSOE, según ella, que ha avisado de que la precariedad es una estrategia para que los ciudadanos estén atomizados y atemorizados.

Ante esto, proponen medidas como impulsar una banca pública y un impuesto para los patrimonios de más de un millón de euros, ante lo que no les temblarán las piernas, por lo que ha pedido a los ciudadanos enfadados con la política: "Aparquen unos minutos su cabreo, los suficientes para que vayan a votar. El día siguiente pueden seguir enfadados con nosotros".

López ha dicho que Sánchez utiliza Catalunya para girar a la derecha y justificar un pacto con Casado y Rivera, y Aguilar ha defendido ejecutivos de progresistas y feministas en todos los niveles: "Necesitamos un gobierno realmente de izquierdas y feminista, al lado de la gente y práctico para impulsar políticas valientes".