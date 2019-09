Asens (ECP) pide a Sánchez concretar la propuesta de diálogo sobre Cataluña

El portavoz de ECP en el Congreso, Jaume Asens, ha señalado que hay puntos posibles de acuerdo con el PSOE en el documento presentado este martes por el presidente en funciones, Pedro Sánchez, pero le ha pedido que concrete su propuesta sobre Cataluña: "Hablar de dialogo está muy bien, pero es absolutamente insuficiente si no se concreta en una propuesta".

En una atención a los medios tras conocer el anuncio de Sánchez, Asens ha dicho: "Valoramos positivamente el hecho de que por primera vez aparece Cataluña en un documento del PSOE programático. Como sabéis, en campaña electoral la única propuesta que había para Cataluña era la aplicación del 155, la amenaza", mientras que en esta ocasión se acepta el marco de diálogo que propusieron.

Ha propuesto una mesa de diálogo multilateral como la que surgió del Pacto de Pedralbes, y ha lamentado que los socialistas ya no hablen de federalismo ni de referéndum.

"Lo que es evidente es que vivimos en una situación de estado de excepción autonómico, porque a los catalanes se les impuso un estatuto que no votaron, y por lo tanto, tarde o temprano, los catalanes y las catalanas tendrán que volver a las urnas para discutir su estatus político", aunque puede discutirse la naturaleza de la propuesta de esta cita.

"Si nos dicen que el referéndum no, que nos digan qué otra propuesta", pero el PSOE no puede no ofrecer ninguna propuesta, ha dicho.

Sobre la forma en la que Sánchez ha presentado el documento, Asens ha dicho: "Para nosotros ha sido decepcionante ver cómo un acto que tenía que ser para convencernos a nosotros, se ha convertido en un acto de marketing electoral", porque el PSOE ha entregado las medidas antes a la prensa que Unidas Podemos y a En Comú Podem (ECP), posibles futuros socios de Gobierno, ha dicho.

"No parece que nos esté respetando, ni a nosotros ni a los millones de personas que depositaron sus expectativas, sus esperanzas, en un gobierno de cambio", y no ven a Sánchez a la altura del momento histórico, ha dicho Asens.

"MUCHOS ACUERDOS POSIBLES"

Sobre el contenido, ha dicho que quieren ser prudentes porque todavía no lo han estudiado detenidamente, aunque "es evidente que hay muchos acuerdos posibles", y aunque también hay desacuerdos, esperan poder reiniciar la negociación.

"Hay propuestas que nos gustan, el documento nos suena bien en muchos aspectos. Se han asumido muchas de nuestras propuestas", aunque en aspectos como la regulación de los precios del alquiler cree que le falta valentía y no sirve para solucionar el problema.

Ha esperado que este documento no tenga fecha de caducidad, como cree que "ha ocurrido con otras propuestas que ha hecho el PSOE" en el pasado.

"El socialismo, no solo el de después de la transición, sino el socialismo de los años 1930 y el socialismo antifranquista está más representado hoy en día por nosotros que por el PSOE y el PSC", ha asegurado el portavoz de los comuns en el Congreso.