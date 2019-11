Asens (ECP) rechaza los cortes de Tsunami Democràtic porque "alejan de las soluciones"

"Hay ciertas protestas que tienen que ver con disturbios o altercados del orden público que creemos que nos alejan de las soluciones, no nos acercan. Todo lo que nos aleje, mostraremos nuestra oposición y nuestra crítica", ha señalado Asens en rueda de prensa.

Para Asens, los cortes de tráfico y "ciertas protestas irruptivas" rompen la convivencia, por lo que ha sostenido que son convocatorias contraproducentes en las que su formación no participa.

"Nosotros siempre hemos dicho que apoyaremos aquellas convocatorias que sean útiles para los objetivos que nos proponemos", ha aclarado.

Ha descartado alguna vinculación entre Tsunami Democràtic, CDR y los partidos independentistas porque "los tsunamis no los convocan los partidos políticos, es una aplicación que no se sabe quien hay detrás", por lo que opina que todo son especulaciones en las que no quieren entrar.