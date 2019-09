Asens (ECP) asegura que la aparición de Más Madrid "no variará" la alianza con Podemos

El portavoz de ECP en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este lunes que la decisión de Más Madrid de presentarse a las elecciones generales "no variará" la alianza de los comuns con Podemos y sus confluencias.

En rueda de prensa, ha defendido que los comuns tienen una "relación muy estable y consolidada" con Podemos y que no se plantean cambiar sus alianzas en el Estado.

Asens ha criticado la decisión del partido de Íñigo Errejón de presentarse a las generales porque considera que "todo lo que sea fragmentación y división no suma", y ha vaticinado que en Cataluña no se presentarán.

"Suponemos que en Cataluña no se presentará esta candidatura", y ha destacado que los comuns se caracterizan por ser un espacio de confluencia de diversas formaciones, por lo que cree que esto no variará.

Asimismo, espera que "algún día, más pronto que tarde, este espíritu de confluencia y de suma se pueda reproducir en el resto del Estado", de manera que todas las formaciones que dicen ser espacios del cambio puedan concurrir en unas futuras elecciones con la misma candidatura.

REDUCIR LOS COSTES ELECTORALES

Asens ha anunciado que han enviado una carta a los partidos catalanes que se presentan a las generales con el objetivo de que firmen un "código ético electoral" para reducir el coste de la campaña de los comicios del 10 de noviembre en un 80%, que significarían unos 5,5 millones de euros, según él.

Este código ético se basa en cuatro compromisos: limitar los costes electorales de la campaña en 250.000 euros; renunciar a pedir créditos a los bancos; no pedir créditos a instituciones públicas, y hacer un 'mailing' conjunto de todas las candidaturas para reducir el coste de la campaña electoral y también el medioambiental.

"Son cuatro compromisos que nos parecen un punto de partida para pasar de las palabras a los hechos", y ha explicado que, excepto el 'mailing' conjunto porque no lo pueden hacer solos, los comuns asumirán estos compromisos independientemente de lo que decidan los otros partidos.

Ha argumentado que la repetición de elecciones supone un "gran fracaso colectivo" de todos los partidos que ha generado una decepción en una parte importante de la ciudadanía, y sostiene que no se puede responsabilizar y cargar a la población con los costes de una nueva campaña.

AMNISTÍA A LOS PRESOS

Preguntado por si los comuns incluirán la petición de amnistiar a los presos soberanistas en su programa para las elecciones generales del 10 de noviembre, ha dicho que todavía no han tenido este debate y que su propuesta, que ve "más viable", es una reforma del Código Penal del delito de rebelión y sedición para poder liberar a los dirigentes independentistas encarcelados.

"Creemos que esta propuesta es la que tiene más posibilidades de hacerse realidad. Tendríamos que intentar evitar generar expectativas con propuestas poco viables, y por eso nuestra propuesta es la que tiene más solidez y más posibilidades de éxito", ha dicho, aunque se ha mostrado dispuesto a escuchar otras, como la amnistía que han puesto encima de la mesa partidos y entidades independentistas en las últimas semanas.

Sin embargo, ha cuestionado que la petición de amnistía pueda tener éxito: "No sé si alguien se imagina ahora mismo al PSOE votando una ley de amnistía o a cualquiera de los otros partidos, Vox, PP y Cs. Yo no me lo imagino".