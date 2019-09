Asens cree que Torra está "en el ejercicio de sus derechos" cuando recurre la fecha de su juicio

El portavoz de los comuns en el Congreso, Jaume Asens, ha sostenido este lunes que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, está "en el ejercicio de sus derechos" cuando recurre el señalamiento de su juicio por mantener lazos amarillos en las fachadas de los edificios públicos durante la campaña electoral de las municipales.

"No tengo conocimiento preciso, pero aparentemente hay ciertas irregularidades procesales que pueden apuntar a esta sospecha de falta de imparcialidad", ha expresado en una rueda de prensa junto con la presidenta de CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach.

El presidente de la Generalitat ha hecho público que prevén recurrir ese señalamiento y, además, han presentado un escrito al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para recusar al presidente del tribunal, Jose María Barrientos, "por absoluta falta de imparcialidad".

"Torra está en el ejercicio de sus derechos y está utilizando los recursos a los que tiene derecho. Serán los tribunales los que digan si tiene razón o no", ha concluido Asens, que ha defendido que esta causa debería dirimirse por la vía contenciosa administrativa y no por la vía penal.

DIADA

Sobre si los comuns asistirán a la manifestación convocada por la ANC para la Diada, Albiach ha explicado que como espacio han decidido no asistir, y ha añadido que "si alguien va a título individual" no tiene por qué comunicarlo a la formación.

"Yo no iré, porque está dirigida al 48% y no al 80% o al 90% de catalanes. No me siento reflejada en un lema que dice 'Objetivo independencia", ha explicado la dirigente de los comuns, y Asens ha añadido que él tampoco irá, pero que sí lo harán como partido al acto convocado por Òmnium bajo el lema 'Por los derechos y las libertades, absolución'.

Los comuns han hecho esta rueda de prensa tras una reunión en la que han participado todos sus cargos electos en el Ayuntamiento de Barcelona, en el Parlament y en el Congreso para "compartir escenarios, hacer un diagnóstico y una hoja de ruta" en la que han abordado su postura sobre la Diada.