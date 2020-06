Asens (Unidas Podemos) reclama reformar el delito de sedición para los presos del 1-O pero pide no descartar indultos

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso y líder de En Comú Podem, Jaume Asens, ha reclamado este jueves la necesidad de llevar a cabo las reformas legislativas necesarias, como la del delito de sedición, para que los políticos catalanes presos por organizar el referéndum ilegal del 1-O pueda salir de la cárcel. No obstante, ha señalado que tampoco se debe descartar la posibilidad de indultarlos.

En una entrevista en en Ràdio 4, recogida por Europa Press, Asens ha asegurado que el hecho de que sigan en la cárcel los presos independentistas es "un problema no solo para el Gobierno sino para la sociedad". De hecho, ha avisado de que mientras sigan en prisión, no habrá solución al conflicto político.

"El primer paso es resolver la situación de prisión y eso pasa por plantear reformas legislativas y exigir a la Fiscalía que adopte una posición diferente que la que está teniendo en las salidas de los presos", ha destacado Asens, que ha subrayado que la prisión es el principal obstáculo que hay ahora mismo, en sus palabras.

Por ello, el también secretario de Derechos Humanos de Podemos ha defendido que la reforma del delito de sedición es "el principal instrumento" para resolver la situación, y ha señalado que la Generalitat tiene un papel importante porque tiene competencias penitenciarias.

Sobre el indulto, y al ser preguntado por si ha hablado del tema con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Asens ha dicho que no lo han abordado, pero ha a continuación ha añadido que "es una cuestión que no se debe descartar" porque, según ha explicado, el indulto es un instrumento pensado para casos como este, que ha calificado de "anomalía absoluta".

En cuanto a la mesa de diálogo, y a la exigencia de un relator por parte de JxCat, Asens ha dicho que es "una pantalla que ya está superada" y que esa figura tenía sentido en otro momento, y ha asegurado que no está en contra pero no es imprescindible.

"Si en el curso del diálogo surgen dificultades, miraremos cómo solucionarlo", ha dicho, y ha insistido en que hay una voluntad para elaborar un calendario conjuntamente y acercar posiciones, y que ahora solo falta retomar ese calendario que se ha visto interrumpido por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, Asens ha reconocido que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, es "un hándicap importante" en el diálogo, y ha reclamado al mandatario catalán que convoque elecciones en cuanto acabe el estado de alarma.

A este respecto, ha recordado que Torra se comprometió a convocar elecciones tras aprobarse los Presupuestos. "Debe ser leal a este compromiso. Cuando salgamos del estado de alarma creo que se deben convocar elecciones", ha enfatizado, al tiempo que ha defendido que Cataluña necesita un gobierno progresista y no volver a políticas de recortes.

Según Asens, Torra "es un presidente muy deslegitimado y cuestionado" y esa no es la posición "idónea" para iniciar el proceso de diálogo. Además, ha admitido que en un contexto electoral, la competición entre JxCat y ERC puede suponer dificultades para la mesa de diálogo.

CRISPACIÓN EN EL CONGRESO

Por otra parte, preguntado sobre la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) este miércoles en el Congreso, Asens ha opinado que es una victoria de la izquierda y un hecho histórico, y ha asegurado que la derecha "se ha plegado a la evidencia de que había un consenso trasversal" sobre el IMV.

El portavoz de los comuns en el Congreso ha lamentado que la crispación en la Cámara es "un fracaso colectivo", pero ha añadido que sería injusto igualar los comportamientos de los diputados de unos partidos y otros.

"Tenemos una derecha aún vinculada a la dictadura, es una anomalía de España", ha afirmado Asens, que ha argumentado que el franquismo no fue derrotado sino que se pactó con él y ha acusado a la derecha de patrimonializar el poder.

Para Asens, hay una judicialización de la política: "Lo que no han ganado en las urnas lo quieren ganar en el ámbito judicial" y ha sostenido que la cúpula del poder judicial es un poder no democrático porque no se está renovando, en sus palabras.

Ha recordado que se deberán nombrar próximamente tres puestos claves en el Tribunal Supremo y ha acusado a la derecha de "colonizarlos con personas muy vinculadas al PP", lo que ha tachado de preocupante.