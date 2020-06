Asens dice que le preocupan los "vaivenes" de ERC y pide distanciar el diálogo con Cataluña de la crisis sanitaria

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Asens ha defendido que ERC se "entienda con las fuerzas progresistas de izquierda" y no tenga "las manos atadas" al president de la Generalitat, Quim Torra. Así, le ha pedido que siga el camino de EH Bildu, una formación "independentista y crítica con el Gobierno" pero que sabe "aunar fuerzas" en "determinados momentos".

Por ello, ha recordado al partido catalán que los acuerdos del Ejecutivo con Ciudadanos "no implican ninguna cesión". "Son compromisos para mantener el diálogo, pero no hay ninguna contrapartida que impida que ERC se puede asomar", ha indicado el diputado, para después tildar "excusa de mal pagador" el voto negativo al decreto de la nueva normalidad. "Faltan días, me parece precipitado anunciar una posición", ha recordado.

Preguntado por la fecha para retomar el diálogo con el Govern de la Generalitat de Cataluña, Asens ha dicho que "es el momento de mirar agendas y convocar fechas" pero ha señalado distanciarla de la crisis sanitaria. "La gente no entendería que iniciáramos de forma inmediata cuando estamos en medio de la batalla de la pandemia. Es cuestión de día en todo caso, no puede ser una fecha de un día para otro", ha advertido.

Respecto al acuerdo de Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos, ha pedido que se puede "modular lo que haga falta, siempre que sea dentro den marco de consensos trasversales que se están imponiendo y que son de sentido común".

PIDE VALENTÍA AL PSOE

Por otra parte, Asens ha defendido las mociones que han impulsado en Ayuntamientos catalanes para investigar a la monarquía y ha reclamado al PSOE que "ajustara cuentas con su pasado y con la monarquía" y que fuera "valiente", siguiendo "el camino" que inició la Fiscalía con el rey emérito Juan Carlos I.

Asimismo, ha pedido al expresidente del Gobierno Felipe González que "diera explicaciones" sobre los GAL. "Estos días González está callado y la ciudadanía merece su opinión", ha afirmado Asens porque, a su juicio, "quedaron muchas dudas en el aire y sería de agradecer que el expresidente saliera a dar explicaciones".