Asesor de Obama cree que "políticos tradicionales tienen los días contados"

Juan Verde, asesor político de numerosos cargos estadounidenses, entre ellos Barack Obama y Hillary Clinton, considera que "los políticos tradicionales tienen los días contados" y, por tanto, aquellos dirigentes que siguen trabajando con los mismos métodos "no pueden esperar resultados diferentes".

Verde, natural de Telde (Canarias) y afincado en Estados Unidos desde los 15 años cuando cruzó el charco para formarse en política y relaciones internacionales, ha hecho esa reflexión en una entrevista con EFE en Murcia, donde esta tarde participa en la primera Cumbre de Excelencia Empresarial, organizada por el Hispanic-American College (HAC).

La mayoría de su carrera profesional la ha desarrollado como asesor político en Estados Unidos, donde ha participado en una veintena de campañas electorales y ha formado parte directamente en la administración del expresidente Barack Obama como subsecretario adjunto para Europa y Eurasia en el Departamento de Comercio, un cargo de confianza del Gobierno.

Según su experiencia y profundo conocimiento de la política y los políticos, ha opinado que "estamos ante un cambio de paradigma donde los políticos tradicionales tienen los días contados, y aquellos que no entiendan que tienen que cambiar la forma de hacer política, tienen un gran problema de miopía".

En el caso de España, ha afirmado que "la inmensa mayoría" de los políticos siguen trabajando "con los mismos métodos", por lo que "no pueden esperar resultados diferentes".

No obstante, ha destacado los diferentes "movimientos ciudadanos de base" surgidos a raíz de la crisis económica, que han aportado "gente nueva" y "energía" a la política, aunque ha considerado que no todos se mantendrán en el tiempo puesto que algunos son "de corte simplista o populista", con "respuestas fáciles a problemas difíciles", como es el caso de Podemos, ha dicho, con cuyos planteamientos "no comulga en absoluto".

Por el contrario, ha felicitado a "otros movimientos basados en el sentido común y la lógica", apartados del concepto tradicional de izquierda y derecha, y que en su opinión, sí tendrán un largo recorrido en el tiempo.

En ese sentido, ha considerado que el auge de Podemos se explica de manera similar a la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, por una "protesta" de los ciudadanos "contra un sistema que no cambia".

"Me niego a pensar que un 51 por ciento de los estadounidenses son homófobos, racistas y machistas, pero han votado a un presidente que es así", ha dicho, por la gran "necesidad de cambio", la "apatía política" y el "distanciamiento entre los ciudadanos y los políticos tradicionales".

En su opinión, esos factores explican en buena medida la derrota de Hillary Clinton en las elecciones de 2016, y también que no pudiera imponerse en 2008 sobre Obama para presentar su candidatura a pesar de que ambos son personas "brillantes" y ella tenía "más experiencia".

Verde, considerado uno de los cinco latinos más influyentes de Estados Unidos, se ha mostrado además "absolutamente convencido de que la inmensa mayoría de los políticos son grandes profesionales que tienen mucho que aportar" y ha sentido "pena" por que actualmente "la palabra político parece sinónimo de corrupción".

En cualquier caso, ha lamentado que en España, al no contar con listas abiertas en las que se vota directamente a los representantes, no siempre ocupan los cargos de relevancia las personas más preparadas o las más populares entre los ciudadanos.