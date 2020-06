La Asociación de Consumidores José María Mena también recurrirá el archivo del caso 8-M

La Asociación de Consumidores José María Mena ha anunciado este viernes que también recurrirá la decisión de la juez de Madrid Carmen Rodríguez-Medel de archivar la causa que se seguía contra el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir concentraciones multitudinarias los días previos a la declaración del estado de alarma, entre ellas la manifestación feminista del 8 de marzo.

Así se suma al anuncio que ha hecho la Unión de Oficiales de la Guardia Civiles (UOGC) sobre que presentarán un recurso contra el auto de sobreseimiento provisional dictado este viernes por la titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid. La Asociación José María Mena y la UOGC son las dos acusaciones populares que tienen la dirección letrada de todas las que han solicitado personarse en este procedimiento.

La juez instructora ha tomado esta decisión justo un día después de escuchar a convocantes de otras manifestaciones y funcionarios de la Delegación del Gobierno, que comparecieron en calidad de testigo, así como al propio Franco, que declaró un día antes en calidad de investigado.

La magistrada concluye en su auto que Franco "no tuvo conocimiento cierto objetivo y técnico" entre el 5 y el 14 de marzo de 2020 "del riesgo que para la salud de las personas entrañaba la realización de manifestaciones y concentraciones", y que no recibió "comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario".

Fuentes de la ACU José María Mena apuntan que la investigación contra Franco servirá en el procedimiento contra el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, si finalmente el juez al que le corresponda admite la querella que la asociación contra él a finales de marzo.

En su opinión, de los informes de la Guardia Civil que obran en el sumario de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid hay datos que apuntan directamente contra Simón como responsable de no informar a Franco de los riesgos del contagio por coronavirus.

Por otro lado, el particular que presentó la denuncia contra el delegado del Gobierno, Víctor Valladares, y presidente de la Asociación contra la Gestión de Coronavirus (AGC), que ha solicitado personarse en la causa, ha anunciado que también recurrirá la decisión de la juez ante la Audiencia Provincial de Madrid.