La Asociación Pena de Muerte Pablo Ibar satisfecha con el adelanto del juicio

La Asociación contra la Pena de Muerte Pablo Ibar ha valorado la decisión del juez de adelantar al 1 de octubre el inicio del juicio contra el preso de origen vasco acusado de tres asesinatos cometidos en Florida (EEUU) en 1994 pero cree que la Fiscalía "hará todo lo posible" por retrasar el procedimiento.

El pasado lunes el juez del caso, Dennis Baily, atendiendo a una solicitud del Ministerio Fiscal que pedía más tiempo para tomar declaración previa a dos peritos de la defensa, decidió retrasar el comienzo de la repetición del juicio a Ibar del 15 de agosto, como previamente estaba fijado, al 6 de febrero de 2019.

Además el juez declaró nula una solicitud de juicio rápido presentado por la defensa. Sin embargo ahora ha reconsiderado su decisión de anular esa petición restaurándola a todos los efectos y fijando la fecha del inicio del juicio con la selección de jurado al 1 de octubre de este año.

En declaraciones a Efe, el portavoz de esta asociación, Andrés Krakenberger ha acogido con "lógica satisfacción" la decisión del juez aunque ha recordado que Ibar lleva en prisión desde 1994 por algo que "no hizo" y que este será el tercer juicio al que se enfrenta el preso por unos asesinatos por los que fue condenado a muerte en el año 2000, aunque dicha condena fue anulada seis años después.

Ha añadido que el próximo jueves, día 23, el juez ha convocado a las partes a una nueva audiencia para fijar el nuevo calendario y ha reconocido que la Fiscalía "seguramente hará lo posible por retrasar" el arranque. Sin embargo ha asegurado que el Ministerio Público lo tiene "más complicado" tras la decisión del juez.

Sobre los plazos, Krakenberger ha indicado que la selección del jurado puede demorarse entre cuatro y tres semanas y la totalidad del juicio "puede tranquilamente prolongarse seis meses. "De esta manera podemos razonablemente pensar que el juicio terminaría sobre Semana Santa de 2019", ha afirmado.

"Nosotros no contemplamos otro escenario que no sea la declaración de no culpabilidad de Ibar", ha concluido.