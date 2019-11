Asociaciones catalanas denuncian en el PE que Torra es el principal generador de violencia en Cataluña

"Somos víctimas de un nacionalismo identitario de lo peor de Europa. Porque lo peor de Europa está en estos momentos en Cataluña. Está al frente de las instituciones catalanas", ha sostenido el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, durante una conferencia en la Eurocámara, abanderada por la eurodiputada de UPyD por Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, en la que ha denunciado "la deslealtad constitucional" y "la violencia política" alentada desde las instituciones catalanas contra los constitucionalistas.

Domingo ha denunciado que "el principal generador de violencia en Cataluña en estos momentos es el presidente de la Generalitat y aquellos que lo soportan", afeándole que solo ha condenado la violencia "con la boca pequeña". "Está amparando la violencia, cuando no fomentando, recordemos el 'apreteu'", algo "que aplaudió" el presidente del Parlamento catalán, ha recordado. "El lema que preside en estos momentos la Generalitat de Cataluña es Puta España", ha censurado, tras evocar cómo independentistas insultaban y trataban de impedir la entrada "de forma coactiva" a personas que acudían a la ceremonia de entrega de premios Princesa de Girona.

El vicepresidente de la asociación y catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arena, ha defendido que "el Parlamento Europeo debería actuar" ante el "abandono" institucional en España. "No puede permitir que dentro de una parte de la Unión Europea se vulneren los principios democráticos como en Cataluña", ha esgrimido.

La presidenta de la asociación estudiantil S'ha Acabat!, Julia Moreno, ha denunciado la situación "insostenible" en la Universidad Autónoma de Barcelona, que ha sido condenada por "discriminar ideológicamente" a los estudiantes que no son independentistas y ha lamentado la falta de "respuesta contundente" por sus comunicados "de parte y posicionándose abiertamente en las tesis nacionalistas".

La presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), Ana Losada, ha lamentado que "el desamparo institucional nos ha llevado a la situación actual" tras denunciar que "ningún centro público en Cataluña tiene al español como lengua vehicular" como prevé la ley, "el acoso a los padres que piden más horas en castellano", así como el material de textos para adoctrinar a niños de 6 a 12 años "en clave nacionalista". Y ha defendido que si en Cataluña no han llegado a "una situación de conflicto abierto" es porque "los constitucionalistas" se mantienen en "la no violencia", al tiempo que ha confiado en que no se llegue a "un conflicto mayor".

"Va a contar mucho tiempo revertir los efectos de toda esa deslealtad institucional que estamos viviendo", ha reconocido la catedrática de Derecho Constitucional y miembro del 'Foro de Profesores', Teresa Freixes, admitiendo que ello requerirá "mucha comunicación", también "en las escuelas".

La catedrática en Derecho Constitucional ha defendido el proceso penal "impecable" en el Tribunal Supremo y ha denunciado el intento del secesionismo de tratar de "deslegitimar" dicho proceso para "crear una opinión pública que pueda influir en los jueces", tanto los que tendrán que pronunciarse sobre las nuevas euroórdenes contra el expresidente catalán Carles Puigdemont y otros políticos independentistas fugados como en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, al que "el caso llegará".

PROCESO PENAL IMPECABLE Y NUEVAS EUROÓRDENES

Freixes ha defendido que España está entre las 20 democracias más consolidadas según 'The Economist' y ha instado a "los eurodiputados que consideran que hay penas excesivas" o defienden que las actuaciones de los independendistas "deben ser toleradas" a que "estudien derecho". "Hay que respetar las sentencias judiciales y cada país tiene un Código Penal", ha remachado, dejando claro que hasta profesores flamencos belgas le reconocen que "si hechos similares acontecieran" en Bélgica no habría "gran diferencia".

Arenas ha subrayado la importancia de la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independendistas para dejar claro que no se puede violar la ley "impunemente" y ha censurado que Alemania no extraditara a Puigdemont. "El tribunal alemán aplicó de una manera completamente errónea" la euroorden, porque esta "no busca la equivalencia entre delitos" y solo se puede rechazar la entrega, ha explicado, cuando los hechos no están tipificados como delito en dicho país.

"Quizás en aquel momento fue un poco prematuro porque era un proceso que empezaba pero es que ahora hay una sentencia firme y hechos probados. Van a tener que hacer mucho esfuerzo los jueces extranjeros si consideran que en su país no hay delito equivalente", ha subrayado Freixas, dejando claro que si las nuevas euroórdenes contra Puigdemont y varios de sus exconsejeros "se aceptan, esas personas van a ser juzgadas en un tribunal con todas las garantías, como en cualquier estado democrático".

El exministro de Exteriores español, José Manuel García Margallo, que también ha intervenido en el acto, ha puesto en valor el "enorme triunfo en las cancillerías" que supuso el hecho de que ningún Gobierno extranjero respaldara la independencia de Cataluña pero ha avisado de que si cambian las mayorías sociales en Cataluña a favor de la secesión "nos volveríamos a encontrar con un problema de reconocimiento constitucional" tras admitir que el Gobierno anterior de Mariano Rajoy tuvo que hacer mucho esfuerzo con los Bálticos, Israel y Escocia.

El eurodiputado 'popular' ha avisado de que el próximo Gobierno que salga de las urnas el 10 de noviembre tendrá que empeñarse en "reafirmar la idea de España" que se ha perdido y "consolidar" el Estado de las Autonomías "corrigiendo los defectos de diseño", al tiempo que ha considerado que las reformas que necesita España, incluido de la Constitución, "no lo puede hacer un gobierno en minoría, que deba su existencia a partidos nacionales que cuestionan el artículo 2 de la Constitución", en clara referencia al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.