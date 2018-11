Asume nueva cúpula policial paraguaya tras crimen de narco brasileño "Piloto"

La nueva cúpula de la Policía de Paraguay asumió hoy en una ceremonia en Asunción, en sustitución de los dos máximos cargos que fueron destituidos por el presidente Mario Abdo Benítez luego de que el narcotraficante brasileño Marcelo Pinheiro "Piloto" asesinara a una joven que lo visitaba en su celda.

Pinheiro, alias "Piloto", de 43 años y uno de los presuntos jefes del grupo criminal brasileño Comando Vermelho, fue expulsado esta madrugada a Brasil por orden de Abdo Benítez y sin esperar a que culmine su proceso de extradición.

Gregorio Walter asumió como comandante interino, en sustitución de Bartolomé Báez, y Eladio Sanabria como su segundo, en reemplazo de Luis Cantero, informó el Ministerio del Interior.

Durante la ceremonia, en la que tomó parte el vicepresidente, Hugo Velázquez, y el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, el nuevo responsable de la Policía Nacional se comprometió a investigar los actos de corrupción o "irregulares" que pudieron involucrar a agentes policiales en lo referente a los sucedido en la celda policial en la que estaba apresado "Piloto".

Los dos mandos tomaron posesión de sus respectivos cargos tras las destituciones el domingo de sus antecesores por disposición de Abdo Benítez.

El mandatario tomó la medida un día después de lo ocurrido en la Agrupación Especializada, la dependencia de la Policía Nacional que acoge a varios presos, cuando "Piloto" asesinó a Lidia Meza, de 18 años, que le había visitado tras el pertinente permiso de las autoridades.

Según fuentes oficiales "Piloto" le golpeó y luego le clavó un objeto punzante que era un cuchillo de postre usado por los reclusos.

El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, declaró ese sábado que "Piloto" cometió ese crimen para frenar el proceso de extradición en su contra.

Abdo Benítez anunció hoy la expulsión de "Piloto", que fue trasladado de la Agrupación Especializada hasta un helicóptero que le llevó al aeropuerto de Itapúa (sur), para ser luego entregado a las autoridades brasileñas.

"He decido expulsarle del país. Paraguay no tiene que ser tierra de impunidad para nadie. Yo asumo el riesgo. No quería esperar más el proceso de la Justicia. Nosotros tenemos esa atribución", declaró Abdo Benítez esta mañana a los periodistas.

Sin embargo, la labor de los jefes policiales también estaba en entredicho desde que la semana pasada se autorizara a "Piloto" a dar una rueda de prensa en la Agrupación Especializada, donde dijo a los periodistas que había entregado sumas de dinero a un cargo policial como protección.

Además, a finales de octubre, el Ministerio del Interior dijo haber desbaratado un plan para intentar liberar al narcotraficante, tras un operativo policial que se saldó con la muerte de tres presuntos miembros del Comando Vermelho y la explosión controlada de un vehículo cargado de explosivos.

"Piloto" estaba requerido por un juzgado del Estado de Río de Janeiro para cumplir con dos sentencias por las que se le condenó a 21 años de reclusión en uno de los casos y a 5 años y cuatro meses en el otro, según consta en el oficio de la Corte Suprema de Justicia paraguaya.

El narcotraficante estaba preso en Paraguay desde diciembre de 2017 tras un operativo internacional conjunto entre varias agencias antinarcóticos.