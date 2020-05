Atutxa (PNV) acusa a EH Bildu de apostar por elecciones en octubre por ser "fechas propicias para su propia campaña"

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha acusado a EH Bildu de preferir que las elecciones vascas sean en octubre por ser "fechas propicias para su propia campaña electoral, en la que lleva más de un año". "¿Por qué quiere arrogarse esa competencia robándole al pueblo que dicen representar la posibilidad de ejercer ese derecho?", ha preguntado.

En una entrevista concedida a Cadena Ser, recogida por Europa Press, la dirigente jeltzale ha analizado la pandemia del covid-19 y también la reunión de presidentes autonómicos de este domingo, en la que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reclamado a Pedro Sánchez que retire el estado de alarma.

Para Atutxa, el razonamiento y la demanda del lehendakari "no es nueva", ya que en los últimos días también ha "pedido y exigido que las formas de actuar no sean impositivas y sí compartidas y trabajadas con anterioridad". De este modo, ha valorado como "muy contundente" la actuación de Urkullu, en tanto en cuanto Euskadi cuenta con competencias "exclusivas, más allá de las que tienen otros territorios".

En este sentido, ha recordado que esta próxima semana se votará en el Congreso de los Diputados la prórroga del estado de alarma, por lo que "todavía hay tiempo para acercar posturas, negociar y compartir salidas y políticas en positivo para trabajar los próximos meses".

No obstante, ha subrayado que el lehendakari ofrece "colaboración y lealtad", pese al desacuerdo "con las formas de trabajo impuestas por el Gobierno del España, ya que se pueden combinar las dos cosas".

"Las relaciones entre ambos gobiernos y los grupos parlamentarios se siguen manteniendo, también desde la Ejecutiva del PNV. Creo que de aquí a que se presente en el Congreso, hay tiempo para plantear enmiendas y trabajar asuntos. Hay que mantener el trabajo que se está desarrollando hasta el día de la votación", ha añadido.

Cuestionada por un posible voto negativo jeltzale a la prórroga del estado de alarma, Atutxa ha valorado que la colaboración del PNV con el Gobierno de Sánchez ha sido "leal" desde el primer momento en el que apoyó su investidura, "pero no tenemos un acuerdo de legislatura con él o un acuerdo ciego de seguimiento de cualquier cosa que su gobierno pueda proponer".

"Colaboración, la hemos ofrecido desde el principio y hemos hecho público una y otra vez que, tal es nuestra ansia de mantener la estabilidad en el Estado, que somos el partido que más estamos colaborando. Pero colaboración tiene que ser para lograr medidas compartidas, no imposiciones que tengamos que tragar", ha advertido.

En esta línea, ha afirmado que podría darse una abstención del PNV, pero se ha mostrado partidaria de ver "el vaso medio lleno, ya que quedan días para poder trabajar y negociar".

Respecto a la cita electoral vasca y el hecho de que EH Bildu haya apostado por su desarrollo en septiembre u octubre, Atutxa ha considerado que pueden ser "fechas propicias para la propia campaña electoral" de la coalición soberanista, "en la que lleva más de un año".

"Creo que teniéndolas en julio, y siempre teniendo en cuenta lo que digan los expertos, se abren dos ventanas de oportunidad", ha indicado, para añadir que, si los comicios no se realizaran antes de octubre, "estaríamos fuera de cualquier legalidad".

De este modo, ha valorado que si se convocaran en julio y sucediera algo "extremadamente grave para que se pospusieran", se contaría todavía con "la otra ventana de septiembre u octubre". "Si nos vamos directamente a estas fechas, no tendríamos posibilidad de hacerlas", ha incidido.

Por todo ello, se ha preguntado por qué quiere EH Bildu "arrogarse esa competencia, robándole al pueblo que dicen representar la posibilidad de ejercer un derecho que tenemos todos los vascos".

"No me imagino que estemos pensando en un julio en el que nos estemos dando un paseo o tomando algo en una terraza y no pudiendo ejercitar el derecho al voto ese día. Es posible guardar todos los preceptos democráticos y sanitarios, y habrá incluso que imaginarse otro tipo de campaña, pero ya nos hemos imaginado incluso otro tipo de vida durante el confinamiento", ha finalizado.