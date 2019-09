Atutxa (PNV) afirma que la repetición electoral es el fracaso de "algunos políticos y de un modo de hacer política"

En una entrevista ofrecida a Bizkaia Irratia, Atutxa ha señalado que "afortunadamente, no ha sido el fracaso de toda la política". "En política trabajan muchas personas, en muchos lugares se hace política y se puede llegar a acuerdos. En Euskadi y en Vizcaya se han dado innumerables ejemplos de ello en los últimos tres meses. Ayer mismo en Barakaldo se consiguió firmar un acuerdo entre EAJ-PNV y PSE", ha resaltado.

A juicio de la dirigente jeltzale, Sánchez es el "principal responsable" de la inestabilidad que hoy en día se vive en el Estado. "Su responsabilidad consistía en formar gobierno a petición del Rey", ha apuntado, para añadir que éste también ha tenido "buenos ayudantes".

"No podemos olvidar que Podemos ha tenido una gran responsabilidad desde el principio. Ambas formaciones han mantenido posicionamientos férreos y para lograr acuerdos, todos y todas debemos dejar algo en el camino, pero en esta ocasión no hemos visto esa actitud", ha lamentado Atutxa.

"No he entendido algunas cosas de ambos posicionamientos. Lo que era posible en julio, ¿por qué no ha sido posible un mes después?. Sus propuestas tienen menos caducidad que los yogures, y esto no es serio", ha manifestado.

La presidenta del BBB ha asegurado que "todavía hay que esperar". En todo caso, ha señalado que "en este tiempo de espera hay otro problema que es que España está sin Gobierno" que, sumado a las consecuencias perjudiciales para otras comunidades, "también tiene consecuencias en nuestras competencias".

"Tenemos que tener en cuenta que hasta febrero o marzo no habrá gobierno. En la calle también se percibe la preocupación de la ciudadanía porque el no tener Gobierno también tiene su efecto en la vida diaria. No es algo abstracto", ha concluido.