Atutxa dice que los acuerdos con PSE serán "posiblemente las primeras opciones" que PNV se plantee para pactar

La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado que los acuerdos con el PSE-EE serán "posiblemente las primeras opciones" que la formación jeltzale se plantee tras los resultados del 26-M a la hora de alcanzar pactos, aunque "en principio hablaremos con todos los partidos".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, la representante nacionalista ha valorado los resultados electorales de este domingo y la victoria jeltzale en las tres capitales vascas y diputaciones.

"No sé hasta dónde vamos a crecer, pero nuestro objetivo ahora no es en pensar en las siguientes (elecciones) sino en las cosas que hay que hacer los próximos cuatro años", ha afirmado.

A su juicio, los resultados electorales "consolidan" que la ciudadanía valora positivamente los acuerdos entre partidos, como el que mantienen PNV y PSE en ayuntamientos y diputaciones.

"Nosotros hemos hecho, al igual que el PSE, un buen balance de nuestra convivencia estos cuatro años a nivel foral y municipal en los tres territorios y lo seguimos manteniendo viendo los resultados. Hablaremos con todos los partidos pero creo que, si ha funcionado y la ciudadanía lo refrenda, serán posiblemente las primeras opciones que nos planteamos", ha añadido en referencia a posibles acuerdos futuros.

En este sentido, ha incidido en que el PNV es partidario de hacer "pocos experimentos" y ha subrayado que la formación jeltzale suele "llamar a todos los partidos y presentarles el programa de gobierno".

Tras subrayar que en las tres capitales y diputaciones vascas se haya alcanzado un respaldo "grande" para el PNV, ha incidido en que también suponen alegrías las victorias en Barakaldo, Bermeo, Markina o Zalla.

Por contra, ha reconocido que aunque en Galdakao y Durango el PNV es la fuerza más votada, ha habido "un retroceso", mientras que en Arrigorriaga "hemos perdido" y el triunfo ha ido a parar a EH Bildu.

ADELANTO ELECTORAL

Cuestionada por la posibilidad de que el lehendakari decidiera llevar a cabo un adelanto electoral en Euskadi, Atutxa ha afirmado que en la noche de este domingo, Urkullu estaba "muy contento y su sonrisa no permitía revelar nada más".

"La victoria del PNV hay que dejarla en este momento y en sus justos términos. La vida del ejecutivo, por lo que veo por el trabajo de sus consejeros, mira a futuro y a cumplir el programa de gobierno", ha valorado.

Así, ha incidido en que el lehendakari es partidario siempre "de acabar etapas", de tal forma cuando tenga decidido si se da un adelanto electoral "lo confirmará".

"No lo veo en este momento", ha sostenido, para añadir, no obstante, que habrá que ver "cómo avanza la labor política en el Parlamento". "Me refiero a EH Bildu, Podemos y PP", ha finalizado.