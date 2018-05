La Audiencia Nacional confirma al Congreso que Antonio Pulido no está investigado

En concreto, el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, se remite a la presidenta de la Comisión de Investigación sobre la crisis financiera de España y el programa de asistencia financiera, Ana Oramas.

En el escrito, con fecha 8 de mayo, el juzgado de la Audiencia Nacional señala que en el procedimiento referenciado (la salida a Bolsa de Banca Cívica), Antonio Pulido "no ostenta, formal ni procesalmente, la condición de investigado, toda vez que no ha sido citado para declarar en tal condición ni se ha celebrado con él la comparecencia prevista en el artículo 1775.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, no habiéndose producido ninguna declaración judicial de investigados en este procedimiento a la fecha presente".

El pasado 27 de febrero, durante su comparecencia en la citada Comisión, el diputado de Unidos Podemos Alberto Montero aseguró que Antonio Pulido estaba investigado por el caso de la salida a Bolsa de Banca Cívica. Pulido aseguró que eso no era cierto y exigió al diputado una rectificación. Finalmente y ante la insistencia de Pulido, Alberto Montero rectificó.

En todo caso, para aclarar este extremo la presidenta de la comisión parlamentaria decidió elevar una petición a la Audiencia Nacional para que confirmara la situación exacta de Antonio Pulido en relación con ese caso. En el escrito, la Audiencia Nacional confirma que Antonio Pulido no está investigado.

Según fuentes cercanas a la comisión, el escrito prueba que Antonio Pulido no mintió a la comisión parlamentaria que investiga la crisis financiera.