La Audiencia Nacional investiga las actividades de un grupo de espías rusos en Catalunya

El titular del juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha comenzado a investigar las actividades que han desarrollado en Catalunya un grupo militar de élite ligados a los servicios de inteligencia rusos. Las pesquisas, según ha informado El País, se mantiene bajo secreto y han sido encargadas a la Comisaría General de Información de la Policía Nacional.

García Castellón ya investiga en otras piezas separadas las actividades de varios miembros de los CDR -este miércoles volvió a decretar prisión para cuatro de ellos a los que se encarceló sin todas las garantías- y las acciones de Tsunami Democràtic por indicios de terrorismo. Ahora ha abierto una nueva vía de investigación relacionada con el procés que afecta a las actividades de un grupo militar conocido como Unidad 29155.

Esta unidad, que se habría creado hace una década, salió a la luz tras un reportaje del New York Times que les vinculaba con una serie de acciones en Europa como el envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija en Reino Unido, en marzo de 2018; el golpe de Estado frustrado en Montenegro en 2016 y en una campaña de desestabilización en Moldavia en 2015. En todos esos casos han estado implicados espías de los servicios de inteligencia rusos.

Por ahora la investigación está bajo secreto de sumario y no han trascendido detalles sobre las acciones que este grupo de élite habría desarrollado en Catalunya durante el procés.

No es la primera vez que aparecen vínculos con Rusia en las pesquisas relacionadas con el procés. Una investigación abierta en Catalunya contra el exdirigente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas ha destapado que envió mensajes a Carles Puigdemont un día antes de la DUI de 2017 diciéndole que tenía una cita con un emisario ruso.

En un primer mensaje, Terradellas indica que el presidente ruso, Vladimir Putin, "habló del referéndum sin más valoración pero no lo tildó de ilegal". Y añade, en una larga disertación en que combina el trato de usted y de tú a Puigdemont, una sugerencia sobre la línea a seguir: "Permitidme que os diga que de no ser internacionalizado el conflicto con la declaración de independencia toda represión seguirá siendo un conflicto interno español y nadie de la comunidad internacional mediará. [...] Me gustaría, por favor, que leyeras la carta que te mandaré y que quedáramos para hablar".

Más tarde, Terradellas llega a reclamar a Puigdemont que haga una videoconferencia con Putin -a lo que el expresident no responde- y luego le exige que le reciba con el supuesto emisario del presidente ruso. Aquel encuentro, que Terradellas reclamaba en medio de la tormenta política en Catalunya, no se produjo.