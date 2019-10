La Audiencia Provincial juzga hoy a Xabi Alonso por supuesto fraude fiscal

La Audiencia Provincial de Madrid juzga hoy al exfutbolista y actual entrenador del filial de la Real Sociedad de San Sebastián, Xabi Alonso, como presunto autor de tres delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2010, 2011 y 2012.

El juicio se celebrará entre hoy y mañana una vez que la Audiencia Provincial se declaró competente para juzgarle, tras suspender el pasado 22 de enero el juicio para decidir sobre ello.

La Fiscalía pide cinco años de prisión para Xabi Alonso y para su asesor y su consultor fiscal, Iván Zaldía e Ignasi Maestre, respectivamente, además de una multa de cuatro millones de euros y que abonen conjuntamente 2.032.845, la cantidad total del perjuicio supuestamente ocasionado a la Agencia Tributaria.

Hacienda investigó sus contratos de derechos de imagen para conocer si eran simulados a efectos de tributación, algo que el exjugador siempre ha negado de manera tajante.

Alonso es el único de la larga lista de futbolistas investigados por la Justicia por defraudar a Hacienda que nunca ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía y siempre ha defendido su inocencia.

"Si tengo la convicción y la confianza en que he hecho todas las cosas bien, en que he colaborado desde el principio y en que nunca he ocultado nada, tengo que defenderme y confiar en la justicia. Por eso hasta aquí he llegado y voy a seguir hasta el final", señaló el jugador el pasado 22 de enero tras la suspensión del juicio.

"Estaría preocupado si pensara que tengo algo que ocultar o que algo no lo he hecho bien. Como no es así, sigo para adelante", añadió.