Audiencia elogia que los guardias de Alsasua no respondieron a las agresiones

La Audiencia Nacional destaca en la sentencia a los ocho agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) en octubre de 2016 la "actuación significativamente profesional" que tuvieron los agentes, que "no se dejaron llevar por la agresividad frente a las provocaciones".

En la sentencia, la sección primera de la Audiencia, que ha condenado a los acusados a penas de entre 2 y 13 años de cárcel sin apreciar terrorismo en su actuación, afirma que los agentes "no respondieron con ningún tipo de actitud defensiva" frente al "sentimiento radical y de intolerancia" de los autores de la agresión.

Al contrario, el teniente y el sargento, según el tribunal, "trataron de evitar en todo momento" una situación de violencia durante los hechos que tuvieron lugar en un bar de la localidad navarra en la madrugada del 15 de octubre de 2016.

Los magistrados también destacan la "valentía" de las parejas de los guardias civiles y "el aplomo que demostraron" las mujeres al no contestar a las provocaciones de los agresores, cuando ninguno de los presentes ayudaron a las víctimas (tan solo el dueño del bar que les llevó una chaqueta), y además trataron de proteger en todo momento a los guardias.

Una de ellas, la novia del teniente, que se ha criado en Alsasua, a donde llegó con su familia cuando tenía 3 años, sufrió un grave trastorno de estrés postraumático, ya que tuvo hasta ideas suicidas, indica la sala.

Los jueces rechazan la tesis de los peritos psicólogos que presentaron las defensas de los acusados de que ese estrés se produjo, no por la agresión, sino por el aislamiento social del que fue víctima después.

Para la sala, las lesiones psicológicas que padece María José son "como consecuencia directa y eficaz" de la agresión y también del "rechazo social" que ha sufrido en su pueblo, pero este rechazo "no existía" antes de la paliza. "Si estos hechos no hubieran ocurrido no estaríamos hablando de tales lesiones".

Respecto a las dos médicos de familia que testificaron como peritos de la defensa sobre las lesiones físicas de las víctimas, la sala afirma que le llamó "especialmente la atención" su manifestación de que la fractura de tibia y peroné que sufrió el teniente pudo haberse producido por una torcedura con un bordillo, cuando es una lesión importante que los forenses atribuyeron a una acción mecánica de fuerte intensidad, como una patada.

De los testigos presentados por las defensas, a los que no atribuye en general mucha credibilidad ya que negaron la agresión, que fue descrita de manera coherente por las víctimas, resaltan los jueces la de un testigo amigo de tres de los acusados y también de María José, que sí describió la paliza.

El testigo, originario de Ecuador y que lleva viviendo en la localidad navarra 16 años, detalló cómo habían pegado a los agentes y sus parejas aunque dijo no poder reconocer a los autores de los golpes, que son miembros de su cuadrilla.

Ello denota, para el tribunal, "un signo evidente de la presión a la que sin duda el testigo está siendo o ha sido sometido por el entorno en el que vive y se mueve".