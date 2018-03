Ausencias de González, Rubalcaba y Díaz empañarán la foto de unidad del PSOE

La ausencia de referentes del PSOE, como Felipe González, Alfredo Pérez Rubalcaba y Susana Díaz, en la escuela de gobierno con la que el partido empieza esta semana a preparar las elecciones de 2019, empañará la foto de la "unidad" que Pedro Sánchez pretendía mostrar nueve meses después del 39 Congreso.

Fue el propio Sánchez el que anunció el pasado 20 de febrero, en Antena 3, que se había propuesto juntar en una "gran escuela de gobierno" a Alfredo Pérez Rubalcaba, José Luis Rodríguez Zapatero, Joaquín Almunia y Felipe González, como forma de "visualización de que la unidad está recompuesta" en el PSOE.

A tres días para la cita, del 15 al 18 de marzo, González, Rubalcaba; el que fuera presidente de la gestora, el asturiano Javier Fernández; y el presidente valenciano, Ximo Puig, ya han confirmado que no asistirán, y todo apunta a que tampoco lo hará la presidenta andaluza, Susana Díaz.

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha reconocido hoy que a la dirección le "hubiera gustado que vinieran todos", pero ha preferido poner el énfasis en los que van a participar y se ha mostrado convencida de que el evento será "todo un éxito de convocatoria".

José Luis Rodríguez Zapatero, Javier Solana, Joaquín Almunia y José Blanco, que también se enfrentaron con Sánchez en las primarias por el liderazgo del partido, sí intervendrán en este foro.

"Nos gusta poner más el acento en los que están que en quienes legítimamente no han podido venir. Tendrán que preguntarle a ellos por qué no han venido, cuando pretendíamos poner el acento en los grandes presidentes autonómicos que tenemos", ha señalado Lastra en alusión a los barones que no estarán presentes.

Para el secretario de Formación del partido, Javier Izquierdo, la I Escuela de Buen Gobierno Jaime Vera sitúa al PSOE a la vanguardia en un triple objetivo: formar a cargos públicos, lucir su acción de gobierno e incorporar a su debate a "mucha gente de fuera, de la sociedad civil, para construir una mayoría social alternativa, con el objetivo de desalojar a la derecha en los próximos años".

Izquierdo ha explicado que la "masterclass" sobre la aportación de la socialdemocracia a la construcción europea que iba a impartir el sábado a mediodía el expresidente del Gobierno Felipe González se cancelará y que en ese momento la escuela hará un "paro" para sumarse a la manifestación y las concentraciones de los pensionistas.

Unas 900 personas se han inscrito hasta el momento como alumnos de esta escuela, en la que participarán 140 intervinientes, de los que la mitad no son militantes del PSOE.

La escuela se celebrará en la nave Boetticher de Madrid y contará con cuatro clases maestras, dieciséis talleres, dos diálogos y diversas actividades.

El día de la clausura, el domingo 18, antes de la intervención del secretario general, Pedro Sánchez, se entregarán a la exalcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Manuela de Madre, el expresidente de Castilla y León Demetrio Madrid y al que fuera presidente del Parlamento Europeo Enrique Barón los nuevos premios Manuel Marín a la trayectoria municipal, autonómica y parlamentaria, respectivamente.

Los premiados, que han sido designados esta mañana por la comisión permanente de la ejecutiva, "representan muy bien a personas, no solo del PSOE, sino que han sido ejemplo de valores para una sociedad en que cada vez son mas necesarios este tipo de referentes", según Izquierdo.

"Un verdadero ejemplo de valores de entrega y del mejor socialismo", subraya Pedro Sánchez en su cuenta de Twitter.