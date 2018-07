Ayllón cree que Casado aún no ha descartado la integración y dice que es el momento de que Santamaría y él hablen

El director de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría para las primarias del PP, José Luis Ayllón, no cree que tenga ya un "no" definitivo del candidato Pablo Casado a la propuesta de buscar una lista de unidad de cara al cónclave que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio y dice que ahora, se abre el momento de que hablen entre ellos.

"Yo no creo que sea así", ha dicho en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press preguntado por si las declaraciones de Casado tras los resultados de la votación apostando por llegar hasta el final implican que ya ha descartado la unión de fuerzas que defendió justo después Sáenz de Santamaría.

"La posición de Casado fue unos minutos antes que la de Santamaría y tenemos que dar tiempo al tiempo. Es momento de que hablen los candidatos. Somos todos compañeros del mismo partido, tenemos que saber escuchar lo que dicen los votantes y una de las cosas que más nos han dicho en campaña es que tenemos que tratar de conseguir un PP unido, más fuerte y con opciones de ganar", ha señalado.

Ayllón ha recordado que "un partido unido entre candidatos" era la apuesta de Santamaría ya desde el inicio de la campaña, una postura refrendada por afiliados que en los actos les transmitían este mismo interés. "Por eso yo insisto en que nos están pidiendo eso los afiliados y estoy seguro de que los compromisarios lo tendrán en cuenta a la hora de votar", ha comentado.

Sobre este asunto y a falta de conocer al detalle la relación de los 3.134 compromisarios que decidirán con su voto la presidencia del PP, Ayllón ha comentado que "hay algunas cuestiones que se pueden más o menos empezar a percibir" sobre su posición al respecto, porque "personas que van a emitir su voto en representación del conjunto de afiliados".

"El hecho de que haya sido la lista más votada o la opción más sugerida por parte de la mitad de las circunscripciones electorales y que suele coincidir las personas compromisarias con el voto a los diferentes candidatos, presupone que tiene que haber un grupo de compromisarios, por así decirlo, favorable a Santamaría", ha comentado.

En esta línea, ha defendido que "los compromisarios votarán aquello que han dicho los afiliados del PP, tanto a nivel nacional como en sus diferentes circunscripciones" y vaticina que "esa circunstancia de respetar a quienes han votado tus afiliados más cercanos se va a cumplir".

En todo caso, considera que "hay que ver si realmente lo que los compromisarios quieren es lo que han pedido los afiliados, que es la mayor unidad posible", que es lo que él defiende: "A partir del 21 todos somos del PP y todos contamos y hay gente excepcional en todas las candidaturas que se han presentado estos días y esa gente tiene que contar para este partido".

En cuanto a la posibilidad de un debate entre Casado y Santamaría, Ayllón no se niega, pero no es partidario porque entiende que "un debate solo sobre quién es mejor no tiene tanto sentido como cuando se produce entre opciones políticas", cosa que no ocurriría porque este no es un congreso sobre ideología o principios del partido, sino sobre estrategias y equipos" así que la discusión "no deja de ser sobre pequeños matices". Además, cree que "lo más importante ahora es buscar lo que une" y no lo que separa a los candidatos.