Ayllón dice que Santamaría defiende "el PP de siempre" y afea a Casado su "potente oposición" en esta campaña

El director de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón, ha dicho que el proyecto que defiende Sáenz de Santamaría es "el PP de siempre" y ha afeado a Pablo Casado la dura oposición que está haciendo a la exvicepresidenta en esta campaña interna para liderar el PP, en especial por sus críticas a la llamada 'operación diálogo' en Cataluña. "Me hubiera gustado ver al señor Casado durante sus años de portavoz haciendo una oposición a la izquierda tan potente como la que le está haciendo a su propio partido en este momento", ha manifestado.

En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Ayllón ha confiado en que sea Sáenz de Santamaría la que logre la victoria en el congreso que el PP celebra los días 20 y 21 de julio porque, según ha dicho, será "muy bueno para el PP y para España". Dicho esto, ha defendido acudir a ese cónclave con una lista unitaria de integración que cuente con "los mejores" y ser un partido de "referencia" para ganar las próximas elecciones.

Aunque ha reconocido que la integración también se puede producir tras el congreso, el exsecretario de Estado de Relaciones con las Cortes ha insistido en que es "muchísimo más fácil hacerlo previamente" para incorporar "desde el primer día a los mejores" al equipo. "Dependerá de los demás si se quieren integrar o no", ha resaltado.

Al ser preguntado si integrará Sáenz de Santamaría en su equipo a Casado en caso de ganar el congreso, ha señalado que "todo el mundo que quiera estar en ese equipo va a a estar" y ha añadido que el PP cuando ha conseguido sus mejores resultados es cuando ha "sumado personas, ideas y aquellos equipos que han ido haciendo cada vez más grande el partido".

"El proyecto de Soraya Sáenz de Santamaría es el PP de siempre, el que ha ganado elecciones, el que ha sabido sacar a España de la crisis, el que ha defendido la unidad de España. Ese es el PP que representa Soraya Sáenz de Santamaría y en ese PP creo que caben absolutamente todos los afiliados y, lo que es más importante, muchos más que aún hoy no están en el PP", ha enfatizado.

"LLEVAMOS UNA IMPORTANTE DISTANCIA SOBRE CASADO"

Ante el hecho de que Casado sostenga tener más de 2.000 compromisarios y Santamaría diga a su vez que cuenta con 800 más que el exvicesecretario del PP, Ayllon ha asegurado que, tras escuchar las cifras que da Casado y que se añadiera que también María Dolores de Cospedal tiene otros mil compromisarios, llegó a pensar que él no era compromisario en el cónclave.

"Hágame caso a mi, que llevamos muchos años en este partido y llevamos una importante distancia", ha asegurado, para añadir que han hecho un recuento y han recibido "muchas llamadas" en apoyo de Santamaría, que creen que entre ambos candidatos prefieren la "experiencia" de la exvicepresidenta antes que a "alguien que aún no ha demostrado absolutamente nada en este partido".

Ayllón ha recriminado a Casado sus críticas a Santamaría por la llamada 'operación diálogo' y ha señalado que el PP tiene que centrarse en hacer oposición a Pedro Sánchez y en defender asuntos como la unidad de España, para que "ningún independentista se chotee del Gobierno" como lo están haciendo ahora los partidos independentistas.

Además, ha recordado que Casado era portavoz del partido y "nunca" le escucharon criticar la posición del Ejecutivo del PP sobre Cataluña. "El señor Casado sabe perfectamente que lo que dice no es verdad", ha resaltado, para agregar que es "incompatible" lo que está diciendo ahora con lo que sostenía antes.

SER MUJER, UN "VALOR AÑADIDO"

Ayllón, que en su última etapa fue jefe de gabinete de Mariano Rajoy, ha destacado la experiencia y capacidad de gestionar de Santamaría y ha recalcado que el hecho de ser mujer es un "valor añadido". Es más, ha dicho que es "bueno para el PP" y "bueno para España".

"Llevo bastantes años trabajando con Soraya Sáenz de Santamaría y creo que es muy recomendable que los hombres de este país tengamos en algún momento de nuestra vida una jefa y si además esa jefa es la jefe de gobierno, es absolutamente positivo", ha afirmado, para subrayar que con eso "ganará" el PP y la sociedad española, al tiempo que será un elemento definitivo en la lucha por la igualdad.

En cuanto al hecho de que finalmente no vaya a haber debate interno en campaña, Ayllón ha indicado que es mejor trabajar en la integración que entrar en las "pequeñas discusiones políticas y personales" que, a su juicio, no cree que "aporte mucho en este momento". Según ha dicho, los debates son para contraponer ideas y en este momento no hay una "diferencia ideológica" entre Santamaría y Casado "por mucho que alguno lo intente destacar". Ambos, ha recalcado, defienden "las ideas del PP".

Después de que Casado pida cabinas en el congreso y que se vote en sobre, Ayllón ha recordado que el voto siempre ha sido secreto en el PP y la "única diferencia" es si hay o no sobre al meter el voto en la urna. A su entender, cualquiera de los dos sistemas es válido, con sobre o sin él, y no tienen "ningún problema a que sea de una forma o de otra".