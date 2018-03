El Ayuntamiento Madrid dice que la Policía no intervino "frente o contra" el senegalés

El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barbero, ha asegurado que en el momento en el que el senegalés Mmame Mbage sufrió ayer un paro cardíaco no se estaba produciendo ni se había producido antes "ningún tipo de intervención policial frente a él o contra él".

Así lo ha garantizado Barbero en una rueda de prensa en el Palacio de Cibeles, donde ha atribuido la muerte de este mantero a un infarto y ha explicado que se ha iniciado una investigación en la que, entre otras cosas, se ha pedido la revisión de todas las cámaras que hay entre la Puerta del Sol y la calle del Oso, en el barrio de Lavapiés, donde se produjo el fallecimiento.

Según los datos con los que cuenta el área de Salud, Seguridad y Emergencias, tras producirse la intervención policial en la Puerta del Sol, Mmame Mbage se trasladó a la Plaza Mayor y desde ahí caminó junto a un amigo hacia Lavapiés, barrio en el que residía y donde sufrió una parada cardiorrespiratoria.

Entre la operación policial y el infarto transcurrieron de 15 a 20 minutos, según el edil, que ha matizado que tiene que "afinar más" el dato.

El Gobierno de la capital ha abierto un expediente de información reservada para "analizar a fondo la proporcionalidad en el uso de la fuerza", aunque Barbero ha subrayado que con ello no se pone en duda la actuación policial, sino que el Consistorio ejerce su "responsabilidad" de "intentar afinar al máximo cómo se han empleado los distintos mecanismos de intervención".

Barbero ha pedido no "correlacionar" la operación de Sol con el fallecimiento de Mmame Mbage en Lavapiés, ya que ha asegurado que son "dos situaciones distintas" con "distintos testigos".

Además, el delegado de Salud, Seguridad y Emergencias ha valorado la rápida actuación de los agentes municipales que practicaron maniobras de reanimación al fallecido y ha asegurado que Samur tardó 24 minutos y no 40 en llegar al lugar de la emergencia.

Barbero ha confirmado asimismo que el senegalés fallecido era mantero aunque ha dicho desconocer si en el momento del infarto portaba o no una manta para vender productos y, a preguntas de la prensa ha añadido que no hay ninguna orden para no actuar frente a la venta ambulante.

El Ayuntamiento no conoce por el momento el resultado de la autopsia practicada al fallecido, aunque pedirá el informe cuando se elabore.

El concejal de Ahora Madrid ha recordado además que la competencia de seguridad ciudadana es responsabilidad de Policía Nacional y ha preferido no valorar la nacionalidad, española, de los seis detenidos en los disturbios vividos ayer.

Barbero, que ha calificado el día de hoy "doloroso" por este suceso, ha asegurado que la muerte de Mmame Mbage debe ser una "señal" que haga pensar sobre las actuaciones de las administración y ha considerado que pasar 12 años en España sin papeles y sin un trabajo reglado son factores de exclusión que generan un "estrés crónico que daña la salud".